Mit Kinderzeit Bremen in die Weihnachtsbäckerei

Seit 2020 warten wir drauf, jetzt ist es endlich so weit: Am 20. November 2022 wird im Metropol Theater Teig geknetet und ausgerollt, mit Perlen und Streuseln dekoriert und duftende Engel und Sterne im Ofen gebacken. Und dazu wird fröhlich und aus voller Kehle gesungen, was das Liederbuch hergibt. Das Familienmusical mit Rolf Zuckowskis Weihnachtsliedern läutet die Adventszeit so stimmungsvoll ein, dass man die Bescherung unterm Tannenbaum kaum noch erwarten kann. Die ersten Geschenke gibt es deshalb jetzt schon:

Wir verlosen 2 Familientickets für jeweils 4 Personen unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 16. November 2022 unser Gewinnspielformular (bitte diesen Link öffnen) mit dem Stichwort "Weihnachtsbäckerei" ausfüllen. Viel Glück!