Wunschhund sucht Familie!

× Erweitern © Moose Toys

Den sehnsüchtigen Wunsch nach einem eigenen Hund können Eltern nicht immer erfüllen. Mit "My Puppy's Home" von "Little Live Pets" kommen Kinder ab 5 Jahren ihrem Traum ganz nah. In dem interaktiven Spielset ist alles enthalten, was es braucht, um sich auf den Einzug des neuen plüschigen Familienmitglieds vorzubereiten:

© Moose Toys

Zuerst wird Puppys Hundehütte gebaut und der Napf mit Wasser gefüllt. Erscheinen Pfotenabdrücke vor dem Eingang der Hundehütte? Ein selbst beschriftetes Namensschild als Willkommensgruß lockt die niedliche Fellnase schließlich wie von Zauberhand ins neue Zuhause.

Puppy reagiert wie ein echter Welpe auf Berührungen an Kopf, Körper und Schnauze. Der kleine Hund hat einen Herzschlag und kann mit seinem Frauchen oder Herrchen Tauziehen spielen.

My Puppy’s Home von Little Live Pets, Moose Toys, ab 5 Jahren, UVP: 74,99 Euro

Wir verlosen Spielsets inkl. Hund und Hundehütte unter allen Teilnehmenden, die bis zum 27.09.23 unser Gewinnspielformular (einfach auf diesen Link klicken) einsenden, Stichwort: "Puppy".