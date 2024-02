Mit Peppa Pig in den Urlaub

× Erweitern © Hasbro Peppa Pigs Wohnanhänger

Mit Peppas Wohnanhänger können sich die Kinder auf einen tollen Campingausflug vorbereiten. Das Spielset kann geschlossen und zum Beispiel hinter Peppas rotem Familienauto hergezogen werden. Geöffnet offenbart es eine Hülle an Möglichkeiten zum Spielen, wie Kochen in der Küche, Schlafen in Etagenbetten und vieles mehr, was den Campingausflug spannend macht. Im Set sind drei Figuren, Möbel, Tretroller, ein Grill u.a. enthalten.

Wir verlosen 3 x den Peppa Pig Wohnanhänger mit Zubehör unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars (Link). Einsendeschluss ist der 28. Februar 2024, das Stichwort lautet: "Caravan"