Showtime für Prinzessin Peach

Bühne frei für Princess Peach in ihrem ersten Nintendo Switch-Abenteuer! Eigentlich wollte die Prinzessin nur einen schönen Abend im Funkeltheater genießen, doch ihr wird ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Die fiese Grape und ihre Sauertruppe kapern das Theater, um die Show zu stehlen! Jetzt liegt es in diesem liebevoll gestalteten Jump’n’Run-Abenteuer an den Spieler:innen ab 6 Jahren, in der Rolle von Peach die Vorstellung zu retten.

Um die Schurken zu besiegen, schlüpft die Prinzessin in die verschiedensten Hauptrollen und nimmt dabei jeweils die Fähigkeiten des Kostüms an: Als edle Schwertkämpferin schwingt sie gekonnt ihren Degen, mit ihrem Meerjungfrauen-Gesang lassen sich Fischschwärme lenken und als Superheldin entwickelt Peach enorme Kräfte und kämpft fliegend gegen Ufos an. Bühne für Bühne erobert Peach so das Theater zurück, wobei jede der insgesamt zehn Verwandlungen einzigartige Überraschungen bereithält.

