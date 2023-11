Alles für die Kunst!

× Erweitern © Circus Roncalli

Wenn 80 historische Wagen, 150 Artist:innen und Musiker:innen auf die Bürgerweide kommen, freut sich ganz Bremen auf ein zauberhaftes Spektakel in der Vorweihnachtszeit.

Noch bevor Roncallis 1. Bremer Weihnachtscircus im Dezember startet, zündet der Zirkus in seiner Show All for Art for All ab November ein Feuerwerk mit neuen Artistikhöhepunkten, Holografiespektakel und Orchestermusik als Hommage an die Kunst. Beeindruckende Akrobatik, poetische Choreografien, liebenswerte Clowns und Roncallis einzigartige 360-Grad-Hologramme in der Manege versprechen ein kunstvolles Spektakel zwischen Nostalgie und Moderne.

Und wir bringen euch hin! Unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars (bitte diesen Link klicken) verlosen wir Familientickets für jeweils 4 Personen (2 Erw. + 2 Kinder) für die Vorstellung am 22.11.23 um 15 Uhr im Zirkus Roncalli. Einsendeschluss ist der 8. November 2023, das Stichwort lautet: Roncalli.