Mein allerliebstes Stachelschwein

Nächste Woche startet ein ganz und gar außergewöhnlicher und ebenso humorvoller wie berührender Film in den Kinos, in den wir euch und eure Kids ab etwa 8 Jahren unbedingt schicken möchten. Klar, dass wir Familientickets im Kino eurer Wahl spendieren!

In "Mein Totemtier und ich" wird die 11-jährige Ama von ihrer Familie getrennt. Seit sie denken kann, lebt sie in den Niederlanden, aber jetzt wurde der Asylantrag ihrer senegalesischen Eltern abgelehnt und die vierköpfige Familie gilt als „illegal“. Als ihre Mutter und ihr kleiner Bruder verhaftet werden, kann Ama sich verstecken und irrt auf der Suche nach ihrem Vater alleine durch Rotterdam - bis sie Unterstützung durch ihr persönliches Totem bekommt: Ein Tier, das einem Kraft und Mut gibt. In Amas Fall ein Stachelschwein, das genau so groß wie charmant ist und Ama nicht mehr von der Seite weicht. So wird das Thema um illegale Einwanderung kindgerecht und anrührend behandelt.

Wollt ihr sehen? Dann macht mit: Wir verlosen pünktlich zum Filmstart am 6. Juni 3 Familientickets für jeweils 4 Personen. Einfach dieses Gewinnspielformular (Link) ausfüllen und Daumen drücken! Einsendeschluss ist der 5. Juni, das Stichwort lautet "Totemtier". Viel Glück!