Vom Adoptivspatz zum Leitstorch

Am 23. März 2023 startet "Überflieger 2 – Das Geheimnis des großen Juwels" in den Kinos - und wir verlosen Familientickets für den süßen Animationsspaß!

Kinder kennen Richard wahrscheinlich aus der TV-Serie, und wenn sich solch ein kleiner Star – Verzeihung: Spatz – jetzt sogar schon in sein zweites Kinoleinwandabenteuer stürzt, dann muss er ganz schön was draufhaben. Schließlich lernt der Kleine, der von Störchen adoptiert wurde, schon früh: „Es kommt nicht darauf an, was du bist, sondern zu was du imstande bist.“

Und Fazit: Ein empfehlenswerter Familienfilm, bei dem die Kleinen mitfiebern und die Eltern jede Menge trockenen Humor serviert bekommen.

Wir verlosen 3 x 4 Eintrittskarten in einem Kino eurer Wahl unter allen Teilnehmer:innen, die bis zum 26.03.2023 unser Gewinnspielformular (Stichwort: "Spatz") ausfüllen. Viel Glück!