Viermal Spielspaß für kleine Strateg:innen

Vier Spiele, die in keiner Familie mit Kindern fehlen dürfen, Action in den nächsten Kindergeburtstag bringen, im Urlaub oder bei verregneten Nachmittagen für Kurzweile und gute Laune sorgen, könnt ihr diese Woche bei uns gewinnen:

Solche Strolche

Aus 25 Karten muss das fehlende Tier mit der richtigen Farbe gefunden werden. Bei dem lustigen Versteckspiel rund um den Bauernhof haben schon die Jüngsten die meisten Erfolgserlebnisse. Ab 2 Mitspielenden ein Riesenspaß auch für Gruppen bis zu 8 Spieler:innen. Ab 4 Jahren.

Kunterbunt Duo

Wer entdeckt zuerst den doppelten Gegenstand auf den Karten? Perfekt für den Kindergeburtstag, können auch hier bis zu 8 Kinder gleichzeitig spielen. Minimale Regeln und Schnelligkeit versprechen großen Spaß, bei dem auch die Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit gefördert werden. Ab 5 Jahren.

Regenbogenschlange

Bei diesem Legespiel lernen Kindergartenkinder die Grundfarben besser kennen. Ziel ist es, die längste Schlange zusammenzulegen, wobei immer farblich passende Teile zusammengelegt werden. Etwa 15 Minuten dauert eine Runde für 2 bis 5 Spielende, und dann wollen alle nochmal! Ab 4 Jahren.

6 nimmt! Junior

6 nimmt! ist schon ein echter Kartenspiel-Klassiker. In der Junior-Variante "mit dem Hornochsen" gewinnt das Kind, das die meisten Rinder aus aller Welt sammeln konnte. 2 bis 5 Spielende lernen so in rund 20minütigen Partien afrikanische, schottische, japanische und viele weitere Rinderarten mehr kennen. Ab 5 Jahren.

Wir verlosen Spielepakete mit jeweils 4 AMIGO-Spielen unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars. Einsendeschluss ist der 07. Februar 2024, das Stichwort lautet "4 x AMIGO".