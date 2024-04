Fröhliche Vogel-Versammlung

× Erweitern © SmartGames Little Birds, Vogelversammlung

In diesem bunten Holzbaum verbergen sich zahlreiche Logikspiele, die eure grauen Zellen zum Singen bringen! Kinder ab 5 Jahren können sich schon alleine an den verschiedenen Herausforderungen versuchen, oder gemeinsam mit den Eltern die Lösungen finden.

Ziel des Solitär-Spiels ist es, fünf Vögel in unterschiedlichen Farben mithilfe von Clips so auf die sieben Äste im Baum zu setzen, wie es die jeweilige Aufgabe vorgibt. In fünf Levels von Starter bis Wizard bietet das Spiel insgesamt 60 Herausforderungen, die im Aufgabenheft als Grafiken dargestellt sind. Am Ende gibt es nur eine richtige Lösung. Die Aufgaben von leicht bis knifflig erfordern logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen und strategisches Planen, um alle Vögel richtig zu verteilen und in die richtige Richtung schauen zu lassen.

Wir verlosen die Logikspiele "Vogel-Versammlung" von SmartGames unter allen Einsender:innen unseres Gewinnspielformulars (Link) mit dem Stichwort "Vögelchen" bis zum 24. April 2024.