Mit Kinderzeit in die Weihnachtsbäckerei

× Erweitern © Morris Mac Matzen/mmacm.com Die Weihnachtsbäckerei - das Musical

Gibt es Hunde, die dirigieren können? Kann ein Schneemann singen und tanzen? Ist der Weihnachtsmann manchmal eigentlich auch eine Weihnachtsfrau? Und wo ist überhaupt das Rezept für die Weihnachtskekse geblieben?

Antworten gibt Die Weihnachtsbäckerei - das Musical mit den Liedern von Rolf Zuckowski zum Mitsingen und Tanzen. Die liebenswerte Geschichte bringt vom 15. bis 21.12.26 Weihnachtsstimmung ins Metropol Theater und lädt Familien zum träumen, lachen und singen mit Jonas, Paul, Emily und Hund Muffin ein.

Für alle, die dabei sein möchten, verlosen wir Familientickets (jedes gültig für 4 Personen) für die Vorstellung am 20.12. um 17 Uhr. Zum Mitspielen einfach bis zum 25.11.26 unser Gewinnspielformular (hinter diesem Link) ausfüllen. Das Stichwort lautet: "Rolf".