Gratis Bücher zum Welttag des Buches

Welttag des Buches

Mehr als eine Million Schulkinder haben ihren Gutschein für das neue Buch schon, und noch viele weitere können ihn bekommen: Dazu müssen Schulen oder Lehrkräfte sich nur schnell anmelden!

Am 31. Januar ist Anmeldeschluss für die bundesweit größte Leseförderungsaktion, bei der Lehrkräfte der 4. und 5. Klassen sowie Förderschul- und Willkommensklassen (geeignet für Schulkinder ab 9 Jahren) die Gutscheine mit wenigen Klicks bestellen und ihren Schulkindern so ein kostenloses Exemplar des Welttagsbuchs „Mission Roboter: Ein spannender Fall für die Glücksagentur“ sichern können. Den Comicroman von Autorin Anke Girod und Illustrator Timo Grubing können sich die Kinder dann gegen Vorlage des Gutscheins beim örtlichen Buchhandel abholen.

Im Rahmen der Bestellung können Lehrkräfte eine Wunschbuchhandlung in ihrer Region auswählen. Die Kinder erhalten die Buchgeschenke gegen Vorlage des Gutscheins im Aktionszeitraum vom 19. April bis 31. Mai 2024 in der zuvor ausgewählten Buchhandlung. Für die Einbindung des Buches als Klassenlektüre in den Unterricht steht begleitendes Unterrichtsmaterial (gedruckt und digital) zur Verfügung.

Gutschein sichern auf: www.welttag-des-buches.de/anmeldung

Bei der Aktion "Ich schenk dir eine Geschichte" von Stiftung Lesen, Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins u.a. erhalten schon seit 1997 Schulkinder der 4. und 5. Klassen rund um den UNESCO-Welttag des Buches am 23. April jedes Jahr eine speziell für den Tag geschriebene Geschichte. Die Kultusminister:innen der Bundesländer unterstützen mit ihrer Schirmherrschaft die Initiative und finanzieren den Druck der Buch-Gutscheine.