Der Grüffelo-Papa erklärt Corona

© Beltz & Gelberg Corona-Virus. Ein Buch für Kinder

Kinder und Eltern kennen natürlich Axel Scheffler. Der hat schließlich den Grüffelo erfunden und sich seine vielen tollen Geschichten ausgedacht und aufgeschrieben. Jetzt hat er ein wichtiges Buch über Corona illustriert, das alle kostenlos lesen können.

Zusammen mit einem Medizin-Professor, Lehrerïnnen und Kinderpsychologïnnen hat der Papa vom Grüffelo jetzt ein Informationsbuch für Kinder entwickelt, das das Coronavirus verständlich erklärt. Denn das Virus hat auch den Alltag von Kindern durcheinandergewirbelt und vieles auf den Kopf gestellt. Doch was ist das eigentlich? Was passiert, wenn jemand an Covid19 erkrankt? Warum machen sich Menschen so große Sorgen, sich anzustecken? Wie kann man das Coronavirus bekämpfen? Warum sind manche Orte geschlossen? Wie ist das, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist? Was passiert als Nächstes? Diese Fragen interessieren Kinder genauso wie Erwachsene. In einfachen Texten und mit vielen Illustrationen von Axel Scheffler erklärt es Kindern ab 5 Jahren alles rund um das Virus und seine Folgen.

Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellt der Beltz-Verlag das Buch hier als kostenfreien Download zur Verfügung.