Schöner Gruseln

Flimmo, die unabhängige Programmberatung für Eltern, gibt im Internet hilfreiche Tipps für kindgerechte Filme, Serien und YouTube-Videos. Rund um Halloween gibt es im TV, bei Streaming-Diensten oder auf YouTube wieder viel Gruseliges zu sehen. Doch was eignet sich bei all den Hexen, Zombies und Monstern überhaupt für Kinder?

Schließlich soll kindgerechtes Gruseln Spaß machen, und nicht in Albträumen enden. In einem Halloween-Special hat Flimmo deshalb kindgerechte Filme und Serien zusammengestellt, die rund um den 31. Oktober zu sehen sind. Eine Auswahl an YouTube-Videos mit Liedern, Life-Hacks und Bastelideen rund um das Geisterfest gibt es noch dazu.

Gerade an Halloween ist eine sorgfältige und altersgemäße Auswahl wichtig. Denn Filme und Serien mit Gruselfaktor können Kinder schnell überfordern. Die Jüngeren können manchmal schon dunkle Schatten oder laute Geräusche ängstigen. Dagegen haben Ältere mit Spannung oft mehr Erfahrung und können mit einem gewissen Maß an Nervenkitzel durchaus umgehen. Wo die Grenze liegt, ist aber bei jedem Kind unterschiedlich. Eltern sollten auf jeden Fall aufmerksam beobachten, wie viel Spannung der Nachwuchs verträgt und die Gruselgeschichten gemeinsam anschauen.

Klar ist auch: Horrorfilme für Erwachsene sind grundsätzlich für Kinder aller Altersstufen tabu.

Weitere Informationen, was Kindern in welchem Alter zu viel wird und wie Eltern darauf reagieren können, sowie eine Auswahl an Halloween-Highlights für Klein und Groß gibt es hier.