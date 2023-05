Kind statt Bier im Bollerwagen

× Erweitern © Jochen Schweizer Vatertag, Himmelfahrt

Christi Himmelfahrt ist auch als Ehrentag aller Väter bekannt, zu dem Männergruppen gerne mit Bollerwagen und Bier durch die Umgebung ziehen, um zu feiern. Aber wie so vieles hat Corona auch diese Tradition verändert, wie eine repräsentative Studie aus dem Frühjahr 2023 zeigt.

Das Datum von Christi Himmelfahrt fällt immer auf den 40. Tag nach dem Osterfest, das wiederum am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond stattfindet. Daher findet Christi Himmelfahrt jedes Jahr an einem anderen Datum statt, aber immer zwischen dem 30. April und dem 3. Juni.

Bye, bye Bollerwagen und Bier

Neu ist, dass Väter diesen Tag am liebsten mit ihren Kindern verbringen möchten, wie eine Studie des Erlebnisanbieters Jochen Schweizer ergeben hat.

Dass am Vatertag Männer mit einem Bollerwagen voller Bier losziehen und feuchtfröhlich unter sich bleiben, gehört demnach der Vergangenheit an. Für 56 Prozent der Befragten hat der Tag eine Bedeutung oder sogar eine große Bedeutung und gut ein Drittel (39 Prozent) verbringen den Tag in der Regel gemeinsam mit dem Vater. Den Muttertag verbringen hingegen mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten mit der Mutter und stolze 73 Prozent finden diesen bedeutungsvoll. Nur 36 Prozent der befragten Väter erwarten ein Geschenk zum Vatertag. Allerdings haben viele Väter sehr konkrete Vorstellungen, wie sie ihren Feiertag verbringen möchten.

Zu den meistgenannten Aktivitäten zählen Zeit mit den Kindern verbringen (> 45 Prozent), Wanderungen (13 Prozent) dicht gefolgt von einer Radtour (12 Prozent). Überraschend rangiert der Bollerwagen mit Bier mit 8 Prozent auf den hinteren Plätzen.