Kindertheater zum Hinhören

Wenn Eltern eine Pause brauchen, springt das Theater Bremen gerne ein: Da gibt es nämlich die Aufführungen für Familien jetzt quasi aus dem Off: Schauspieler Guido Gallmann hat zuletzt "Ronja Räubertochter" in 18 Episoden vorgelesen, natürlich auch zum Nachhören.

Nun steht das komplette Abenteuer "Die rote Zora und ihre Bande" auf seinem Leseplan für die nächsten Wochen. Der Kinderbuchklassiker von Kurt Heldt war in dieser Spielzeit auf der Bühne im Theater am Goetheplatz zu sehen und sorgte beim jungen Publikum für viel Spaß. Ab Freitag, dem 8. Mai, gibt es auf der Theater Bremen-Homepage nun jeden Tag eine neue Episode, in der die aufregenden Abenteuer von Zora, Branko und ihrer Bande erzählt werden.

