Ja, den gibt es wirklich: Am 12. November 2020, und wer nicht unbedingt in Logarithmen, Stochastik und Integrationsrechnung verliebt ist, kann sich in kostenlosen Grundlagenkursen dem weiten Feld der Mathematik annähern.

Entweder man liebt es, oder man hasst es: Mathe ist auf jeden Fall das Fach, das Schülerïnnen mit Abstand die meisten Probleme bereitet. Laut dem neusten OECD-Bildungsbericht sind Schülerinnen und Schülern in Deutschland wegen des Schul-Lockdowns über 400 Unterrichtstunden verloren gegangen. Das ist vor allem in Mathematik problematisch, denn das Fach baut systematisch auf zuvor Gelerntem auf.

Eltern möchten ihren Kindern oft gerne selber helfen, kommen jedoch schnell an ihre Grenzen. Zwar glauben laut einer Forsa-Umfrage 80 Prozent aller Eltern, ihren Kindern bei den Mathe-Hausaufgaben helfen zu können. Ihre Kinder sehen das aber völlig anders. 40 Prozent der Schülerïnnen gaben an, dass ihre Eltern ihnen zwar gelegentlich bei den Mathe-Hausaufgaben helfen. Zwei Drittel finden aber, dass die Eltern dies nicht gut hinbekommen. Hilfe von außen ist dann meist die bessere Wahl, wie viele Eltern im Laufe der Schulzeit früher oder später feststellen müssen.

Thomas Momotow vom Nachhilfeanbieter Studienkreis ist überzeugt: "Gut vermittelt kann Mathe Spaß machen und zur Herzensangelegenheit werden.“ Deshalb hat das Institut den 12. November zum „I-love-Mathe-Tag“ erklärt und bietet Schülerïnnen der Klassen 5 bis 13 von Mitte November bis Dezember kostenfreie Online-Mathe-Grundlagenkurse an. Darin vermitteln Nachhilfelehrerïnnen den Kindern und Jugendlichen wichtige Inhalte, die während der Homeschooling-Zeit möglicherweise zu kurz gekommen sind.

