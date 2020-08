Die iPads werden verteilt

× Erweitern © SKB iPad-Verteilung an Bremer Lehrkräfte, Grundschule an der Oderstraße Die Lehrkräfte der Grundschule an der Oderstraße durften schon auspacken.

Am 7. Juli 2020 hatte der Bremer Senat die Finanzierung von knapp 100.000 iPads für Bremens Lehrkräfte und Schülerïnnen beschlossen, kurz vor Ende der Sommerferien beginnt planmäßig die Verteilung.

Zu den ersten Empfängerïnnen gehört der Lehrkörper der Grundschule an der Oderstraße: "Es geht tatsächlich los, wir bekommen Dienst-Tablets!", freuen sich Lisa Stuntebeck vom Schulleitungs-Team und mit ihr gleich mehrere Lehrkräfte. Die Tablet-Verteilung ist ein weiterer Schritt für die Digitalisierung der Bremer Schullandschaft. Verbunden ist der Schritt mit einem weiteren Beschluss: Die Nutzung des bereits an vielen Bremer Schulen erprobten Lernmanagementsystems itslearning soll für alle Lehrkräfte verpflichtend werden, sind sich Senatorin Claudia Bogedan und Angelika Hanauer, die Vorsitzende des Personalrat Schulen einig.

"Die Tablets bilden unter anderem eine technische Basis für den Präsenz- und den Distanzunterricht. Natürlich reicht das nicht aus. Deshalb setzen wir für Lehrkräfte auf umfangreiche Fortbildungsangebote, die ständig erweitert werden," erklärt Senatorin Bogedan. Zur Unterstützung wurden die Experten vom Zentrum für Medien des Landesinstituts Schule (LIS) ins Boot geholt. Um den pädagogischen Support voranzutreiben, sollen zukünftig noch sechs weitere Referentïnnen für digitale Schul- und Unterrichtsentwicklung das Team aufstocken.

Die Auslieferung aller Geräte soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Um sich gut vorbereiten zu können, machen rund 8.000 Lehrkräfte den Anfang. Am 20. August 2020 wurden die Schulen der Stadt Bremen schriftlich informiert, seit dem 24. August werden die Tablets verteilt. In Grundschulen wird die Inbetriebnahme zwei Tage lang von insgesamt 38 IT-Fachleuten begleitet. In den weiterführenden Schulen kümmern sich Lehrkräfte in Eigenregie, begleitet von einer bereits verschickten detaillierten Anleitung sowie dem Know-how des Teams des Zentrums für Medien, um den Einsatz.

Insgesamt umfasst die Fortbildungsreihe 30 Online-Sessions, die in vier Kategorien mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufgeteilt sind und vom 31. August bis 11. September stattfinden. Hinzu kommen begleitende Videotutorials zu den grundlegenden Funktionen der Geräte sowie aktuell zehn weitere Fortbildungen zum "Digitalen Lehren und Lernen" vom LIS. Die Angebote werden ständig erweitert und dem Bedarf angepasst.

"Die iPads werden unter der Maßgabe ‚so sicher wie nötig, so flexibel wie möglich‘ eingerichtet. Lehrkräfte sind mit ihrer dienstlichen Apple-ID am Gerät angemeldet, einige Apps sind vorinstalliert. Lehrkräfte können zusätzlich mit einer eigenen (privaten) Apple-ID Apps kaufen und bereits gekaufte Apps auf dem dienstlichen Gerät installieren", erklärt Dr. Rainer Ballnus, Chef des Zentrums für Medien.

Nach der Ausstattung der Lehrkräfte wird im September damit begonnen, Tablets an alle Schülerïnnen öffentlichen Schulen des Landes zu verteilen - beginnend mit rund 30.000 Kindern und Jugendlichen, die in einem Haushalt mit schwierigen sozialen Herausforderungen leben. Bis Ende des Jahres 2020 sollen dann auch alle übrigen rund 60.000 Schülerinnen und Schüler mit einem iPad ausgestattet sein.