Alles Gute, Janosch!

„O wie schön ist Panama“, "Komm, wir finden einen Schatz" oder "Post für den Tiger" sind echte Klassiker der Kinderbücher und haben eine kleine Tigerente auf Rollen zum Kult gemacht. Ihr Schöpfer Janosch feiert am 11. März 2021 seinen 90. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch und danke für die schönen Geschichten!

„O Bär“, sagte der Tiger, „ist das Leben nicht unheimlich schön, sag!“ „Ja“, sagte der kleine Bär, „ganz unheimlich und schön.“

aus „Post für den Tiger“

Viel mehr als Kinderbuchautor

Die Bezeichnung als "Philosoph der Kindheit" verdiente sich der gebürtige Oberschlesier, der seit Jahrzehnten zurückgezogen auf Teneriffa lebt, mit seinen einzigartigen Texten und Zeichnungen, die Menschen von 0 bis 100 Jahren begeistern und berühren. Jedes Kind versteht die einfühlsamen und lieebvoll anarchistischen Geschichten, die sich vollkommen zeitlos immer auf Grundwerte wie Freundschaft, Respekt und Liebe beziehen. Damit können sich Kinder herrlich identifizieren, und Erwachsene geraten ins Schwärmen. Aber nicht nur Geschichten für Kinder hat Janosch erfunden, auch sein schnauzbärtiger Wondrak, der noch bis Ende 2019 jede Woche im "Zeit-Magazin" philosophische Antworten auf alle Fragen der Leser:innen gab, wusste in jeder Lebenslage, was das Richtige ist. Janoschs vielseitiges Gesamtwerk reicht noch viel weiter: von Federzeichnungen, Ölgemälden, Radierungen und Holzschnitten bis hin zu Entwürfen für Textilarbeiten und Gebrauchsgegenstände. Als Künstler hat er die Bildende Kunst und die Literatur genau beobachtet und sich auf Aktuelles und Vergangenes bezogen oder dazu Stellung genommen. Zugleich zeugt sein Schaffen von aufmerksamer kritischer Beobachtung unserer Gesellschaft. Janosch – Anarchist und Moralist in einer Person – ist ein Ausnahmekünstler, der in keine Schublade passt.

Buchtipp: Janosch – Leben & Werk

Aus Anlass des 90. Geburtstages bietet ein Bilderbuch für die ganze Familie mit mehr als 240 Abbildungen eine Retrospektive von sechs Jahrzehnten künstlerischen Schaffens von Janosch. Mit dem Vorwort eines unbekannten Bewunderers und einem Text von Janosch sowie einem Verzeichnis der abgebildeten Werke und einer Kurzbiografie.

Janosch – Leben Werk, wbg-Verlag, ISBN 978-3-87536-341-8, Euro 38