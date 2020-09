× Erweitern © Jörg Landsberg Junge Akteurïnnen gesucht

Für zwei Produktionen für die neue Spielzeit sucht das Theater am Goetheplatz Schauspielerïnnen ab 8 Jahren. Die Auswahlworkshops finden Ende September statt.

Die Jungen Akteurïnnen - die Jugendsparte vom Theater Bremen - freuen sich auf Zuwachs von motivierten Kindern und Jugendlichen, die bei einer professionellen Theaterproduktion auf der Bühne stehen wollen. Dabei ist nicht nur schauspielerisches Talent gefragt, sondern auch Interesse am Thema der Produktion, sowie die Bereitschaft zu zeitintensiven Proben.

Für Interessentïnnen, zwischen 8 und 21 Jahren, die sich zutrauen, allein auf der Bühne zu stehen, steht die Produktion Give me ten seconds auf dem Spielplan. Ausgehend von persönlichen Lebenshintergründen und ganz eigenen und eigenwilligen Expertisen möchte das Regieteam mit fünf Schauspielerïnnen kurze Soli entstehen lassen, die sich zwischen Tanz, Theater und Performance bewegen. Der Auswahlworkshop findet am 26. und 27. September von 10 bis 17 Uhr statt. Die Proben starten ab Januar 2021, die Premieren sind zwischen März und Juli 2021 im Brauhaus geplant.

Für das zweite Stück Finsta werden acht Akteurïnnen zwischen 15 und 21 Jahren gesucht, die mutig und bereit sind, sich in einen Selbstversuch zu begeben. Der Titel bezieht sich auf zwei große Social Media Plattformen, und so soll im Stück der Reiz erforscht werden, das eigene Leben permanent und radikal für die Außenwelt zu gestalten. Der Auswahlworkshop findet am 19. und 20. September, jeweils zwischen 10 und 17 Uhr statt. Nach dem Workshop entscheidet sich das Regieteam für ein Ensemble, mit dem es die Produktion von November bis April erarbeitet, um am 17. April 2021 im Brauhaus Premiere zu feiern.

Die Anmeldungen zu beiden Workshops erfolgen per E-Mail an ja@theaterbremen.de