Juniorwahl und Juniorwahl Kids 2024

Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments statt. An diesem Tag können erstmals alle wahlberechtigten Bürger:innen ab 16 Jahren mitbestimmen, welche Parteien und Politiker:innen in den kommenden fünf Jahren über die Gesetze in Europa beraten und entscheiden.

Parallel zur Europawahl findet die Juniorwahl 2024 statt: Eine realistische Simulation, bei der Schüler:innen der Sekundarstufe I und II erste eigene Erfahrungen mit demokratischen Wahlen machen können. Darüberhinaus führt die Juniorwahl KIDS Schüler:innen der Klassenstufen 3 bis 6 spielerisch an die Themen "Wahlen und Demokratie" heran.

Schulen, die sich bis zum 1. April 2024 anmelden, erhalten umfangreiches Unterrichtsmaterial in verschiedenen Niveaustufen sowie alle Begleitmaterialien kostenfrei. Das Ergebnis wird abschließend gezählt und parallel am Abend der Europawahl auf der Veranstaltungswebseite veröffentlicht.

Mehr Infos und Anmeldung

Sek I und II: www.juniorwahl.de

Klasse 3 bis 6: www.juniorwahl-kids.de

Für Lehrkräfte steht zur konkreten Umsetzung ein jederzeit abrufbares digitales Fortbildungsseminar zur Verfügung. Kontakt: kontakt@juniorwahl.de oder Telefon: 030-880 666 800