Ketaaketi ist das nepalesische Wort für Kinder und der Name einer Initiative aus Bremen, die sich für Entwicklungszusammenarbeit stark macht. Dafür erhält ihre Gründerin Anneli-Sofia Räckers jetzt das Bundesverdienstkreuz.

Seit über 12 Jahren ist Ketaaketi erfolgreich, wobei Anneli-Sofia Räcker betont, dass es sich nicht um eine klassische Entwicklungshilfe-Organisation handelt: "Bei Ketaaketi ist eine Vision in Arbeit, die zum großen Teil schon Realität geworden ist. Entwicklungshilfe war gestern!" Anneli-Sofia Räckers engagiert sich auf Basis der Überzeugung, dass Armut nicht gleich Unfähigkeit ist. Sie möchte sich nicht als wohltätige Geschenke-Tante verstanden wissen. Stattdessen begegnet sie den Menschen in den ärmsten Regionen der Welt auf Augenhöhe, ist von deren Talenten und Integrität überzeugt. Für diese Überzeugung und ihre Arbeit wird Räckers am 4. Dezember 2019 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

© Ketaaketi Bremen Ketaaketi: Alle Kinder brauchen Bildung

Das Besondere an ihrem Verein ist, dass die betroffenen Menschen an ihren Heimatorten selbst aktiv werden. Sie stellen eigene NGOs (Non-Government Organisations) auf die Beine, die autark und völlig selbstbestimmt agieren. Dabei bleibt Ketaaketi als verlässlicher und dauerhafter Partner immer an der Seite der NGO und hilft, wenn nötig. Insofern unterscheidet sich Ketaaketi von den meisten Hilfsorganisationen, was auch von den beteiligten Ländern gewürdigt wird, die Ketaaketi bereits mit zahlreichen Auszeichnungen gelobt haben.

Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle, deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben von Ketaaketi, Kindern Bildung zu vermitteln. Denn nur so kann aus den ärmsten Ländern eine lebenswerte Heimat werden. Damit das funktioniert, braucht es aber nicht nur neue Schulen, die meist mit bloßen Händen errichtet werden, sondern auch Eltern, die über die Mittel verfügen, ihre Kinder in die Schule schicken zu können. Diesen Eltern wird mittels Mikrofinanzierungen der Anschub gegeben, sich eine Existenz aufzubauen, die die Familie ernährt und den Kauf von Schulkleidung und Schulbüchern ermöglicht. Das Geld bekommen sie als Darlehen von der NGO geliehen. Es muss zurückbezahlt werden und fließt wieder in den von der heimischen NGO verwalteten Topf, mit dem dann weitere Familien unterstützt werden.

So wurden aus einem Projekt in Nepal, wo Ketaaketi von Beginn an aktiv ist, inzwischen insgesamt mehr als 750 Familien, die von der Mikrofinanzierung profitiert haben. Auch in Sierra Leone, das seit drei Jahren im Fokus von Anneli Räcker und ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dreieck Wilhelmshaven-Oldenburg-Bremen steht, haben sich mittlerweile 370 Menschen in vielen Orten eine eigene Existenz aufgebaut. Die erste NGO in Burundi befindet sich derzeit in der Startphase.

Wer Ketaaketi unterstützen möchte, muss nicht tief in die Tasche greifen: 1 Euro pro Monat unterstützt den Schulbesuch für ein Kind, 30 Euro eine ganze Schulklasse. Einmalig 100 Euro sichern den Existenzanschub für eine selbstbestimmte Entwicklung einer Familie.

Ketaaketi stellt sich vom 11. bis 15. November 2019 mit einer Fotoausstellung in der Stadtteilfiliale der Sparkasse Neustadt, Pappelstr. 100, 28199 Bremen vor, mit Vortrag am 14.11 um 19:30 Uhr. Und vom 2. bis 6. Dezember in der Stadtteilfiliale der Sparkasse Horn-Lehe, Gerold-Janssen-Str. 5-7, mit Vortrag am 5.12. um 19 Uhr.

Zur Homepage von Ketaaketi.