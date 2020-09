KIBUM trotzt Corona

Mit Live-Lesungen, Autorïnnenbegegnungen und einem großen Online-Angebot wird die Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse vom 7. bis zum 17. November „Digital & anders“. So lautet das Motto 2020, denn eine „normale“ KIBUM ist unter Pandemie-Bedingungen kaum möglich. Trotzdem sollen die jungen Leserïnnen nicht auf Neuerscheinungen und spannende Begegnungen verzichten, wie Oberbürgermeister Jürgen Krogmann verspricht: „Mit einem Mix aus Live-Lesungen für Schulen und Kitas und Online-Angeboten ist es auch im Corona-Ausnahmejahr gelungen, ein qualitätsvolles KIBUM-Programm auf die Beine zu stellen.“

120 kostenlose Lesungen

Da die Bücherlandschaft und die Veranstaltungen im Kulturzentrum PFL, sowie an den weiteren Veranstaltungsorten, nicht wie sonst realisiert werden können, gibt es zwei Neuerungen: Zum einen finden die Lesungen mit renommierten Autorinnen und Autoren für Schulen und die Veranstaltungen mit zwei Schauspielern für Kindertagesstätten direkt in den Einrichtungen statt, wo jeweils das individuelle Corona-Schutzkonzept umgesetzt werden kann. Insgesamt rund 120 Termine können zwischen dem 7. und 17. November gebucht werden. Darunter zum Beispiel die Besuche von Bücher-Clown Armin und Schauspieler René Schack, die Bilderbücher mitbringen. Anmeldungen sind bis zum 7. Oktober in der Stadtbibliothek möglich.

Die Online-Messe für alle

Zum anderen werden die Buch-Neuerscheinungen und Videos mit Autorïnnen sowie Buchbesprechungen auf der Internetseite der KIBUM angeboten. Startschuss für diese Angebote ist ebenfalls am 7. November, sie sind allerdings auch nach dem 17. November hinaus noch verfügbar. Die Buchsuche wurde dafür durch die Universitätsbibliothek modernisiert und mit einer kindgerechten Navigation sowie zahlreichen Extras zu einzelnen Büchern ausgestattet. Eigens für die KIBUM sind kreative und abwechslungsreiche Videos entstanden, in denen die Autorïnnen ihre Neuerscheinungen präsentieren, man Illustratorïnnen über die Schulter sehen oder Interviews miterleben kann.

Bücher-Stars zu Gast in Oldenburg

Die diesjährige KIBUM-Schirmfrau ist mit Kirsten Boie eine der renommiertesten, erfolgreichsten und vielseitigsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin. Für ihr Gesamtwerk wurde sie mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises geehrt. Sie schuf unter anderem „Der kleine Ritter Trenk“, „Seeräubermoses“ und „Die Kinder aus dem Möwenweg“. Inzwischen sind von ihr über 100 Bücher erschienen und in zahlreiche Sprachen übersetzt worden, außerdem initiierte sie 2018 gemeinsam mit anderen die Hamburger Erklärung „Jedes Kind muss lesen lernen“. Weitere prominente Gäste sind unter anderem der Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel, der für seine Buchreihe „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ als bester Kinder- und Jugendbuchautor ausgezeichnet wurde. Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer von „Fridays for Future stellt ihr Buch „Vom Ende der Klimakrise – Eine Geschichte unserer Zukunft“ vor. Und nicht zuletzt ist auch die 14-jährige Buchbloggerin Mirai Mens mit dabei, die seit 2018 mit ihren Blog Lass mal lesen! andere Jugendliche fürs Lesen begeistert und im Rahmen der Live-KIBUM verschiedene Autorinnenlesungen moderieren wird. Für das digitale KIBUM-Programm führt sie spannende Interviews mit Jugendbuchautorinnen und -autoren.