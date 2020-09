Kinder aufs Rad! So schön war Bremens 1. Kidical Mass

× Erweitern © Lukas Klose Kidical Mass Bremen

Wow, war das eine tolle Tour! Am Weltkindertag fand Bremens erste Familienfahrraddemo Kidical Mass statt – und über 300 Eltern und Kinder haben die Gelegenheit genutzt, um mit Lauf- und Lastenrädern, Fahrradanhängern, Trillerpfeifen, Kind, Kegel und Musik von der Bürgerweide in die Neustadt zu cruisen. Gesichert von Polizeifahrzeugen konnten alle sorglos über den Stern, durchs Bahnhofsviertel und auf große Kreuzungen fahren. Und wenn müde Beine mal eine Pause zwischendurch brauchten, ist eben die ganze Truppe angehalten und hat die Sonne und die fröhliche Stimmung genossen! Wie entspannend die Tour ohne Autos für alle war, zeigen wir euch im großen Fotonachbericht unten.

„Wir sind jung, wir sind bunt, wir sind viele“ – unter diesem Motto waren in Bremen am 20. September 2020 große und kleine Menschen auf den Straßen der Innenstadt unterwegs, um für bessere Verkehrsbedingungen und lebenswertere Städte zu demonstrieren. Unterstützt von dem ADFC, dem Autofreien StadTraum und der Kinderzeit Bremen war die Demo nicht die einzige Chance, sich für ein kinder- (und damit menschen-)freundlicheres Bremen einzusetzen: Die Petition des Aktionsbündnisses kann auf WeAct! weiterhin unterstützt werden. Und klar, dass es auch in den nächsten Jahren wieder eine Kidical Mass gibt - so lange, bis Bremen wirklich fahrradfreundlich ist!

Die Strecke vom Bahnhof, über den Stern, Wall und Weserbücke bis in die Neustadt könnt ihr auch hier im Video nochmal „mitfahren“.

Jetzt aber rein in die schöne Tour mit den tollen Fotos von © Lukas Klose!