Kinder treffen in der Online-Kita

Bastelanleitungen, Hörspiele und Märchenlesungen im Internet sind eine gute Sache und das Angebot ist inzwischen riesengroß. Sie haben aber auch einen Nachteil: Oft sitzen die Kinder alleine davor. Gerade für Eltern, deren Kinder keinen Anspruch auf eine Notbetreuung haben, ist das aber oft nicht anders zu lösen. Sei es im Homeoffice oder um mal eine Stunde zu entspannen: Wie schön wäre es, wenn die lieben Kleinen doch wenigstens mal eine Stunde von jemand anders als Mama und Papa betreut werden könnten. Und wenn sie dann sogar noch andere Kinder treffen könnten, wäre das kleine Glück perfekt?

Dann ist der „Kids Circle“ vielleicht genau das richtige. In der Online-Kita gehen Kinder von 4 bis 6 und 7 bis 10 Jahren mittels Video-Konferenz in eine virtuelle Kindergruppe, die von Pädagogïnnen geleitet wird. Maximal vier Kinder gehören in eine Gruppe, die eine Stunde lang in den verschiedenen Räumen beschäftigt werden. Bei den unterschiedlichsten Mitmachangeboten, Anregungen und Entspannungen werden die Kinder von den Betreuerïnnen immer begleitet, und selbstverständlich kann untereinander kommuniziert werden.

An jedem Wochentag von 10 bis 11 Uhr können jeweils drei der Zimmer besucht werden: Im Vorlese-Zimmer nimmt Coach Sascha die Kids mit in die Welt der Märchen und Geschichten, im Bastel-Zimmer entstehen kleine Kunstwerke, im Musik-Zimmer spielt Coach Tessa mit ihnen Gitarre, und im Experimente-Zimmer verblüfft Coach Paco die Zuschauerïnnen mit einfachen Experimenten, die leicht nachgemacht werden können. Einfach mal quatschen und die Seele baumeln lassen, ist im Plauder-Zimmer angesagt, und im Spiele-Zimmer steht Stuhl-Tanz zu Stadt-Land-Fluss, Tiere erraten, Gegenstände suchen, Rasseln bauen und vieles mehr auf dem Programm. Und was im Tanz- oder Zauberei-Zimmer auf die Kleinen wartet? Lasst euch überraschen.

Die Anmeldung für die Kita-Stunden erfolgt ganz einfach und selbstverständlich online, und schon kann man ein Ticket für einzelne oder mehrere Stunden im Kalender buchen. Die Bezahlung von 12 Euro je betreuter Stunde erfolgt per Paypal oder Kreditkarte.

Besucht werden kann der Kids Circle mit dem Computer, Tablet oder Smartphone mit Internet. Da die Kita-Stunden als Video-Konferenz laufen, braucht das Gerät neben einer Internetverbindung eine Kamerafunktion, das geht auch mit dem Tablet oder Handy. Hier steht die genaue Beschreibung der technischen Voraussetzungen.

Die Betreuerïnnen stellen sich auf der Interseite vom Kids Circle selbstverständlich ausführlich vor, hier lernt ihr sie kennen und erfahrt weitere Details zur Online-Kita.