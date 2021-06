Platz für 120 Kinder

× Erweitern © SKB Kita Grolland, KiTa Bremen, Neubau

Eine große Eingangshalle mit Schuhschleuse, sechs helle Gruppenräume, komplett ausgestatteter Bewegungsraum und eine weitläufiger Garten mit Wiesen und Spielplatz: Am 7. Juni 2021 öffnete der Neubau des Kinder- und Familienzentrums Grolland auf dem Gelände der Grundschule Grolland seine Türen. In der rund 1.500 Quadratmeter großen Einrichtung betreut der KiTa Bremen 120 Kinder in vier Elementar-, einer Krippen- sowie einer alterserweiterten Gruppe. Der angrenzende Containerbau, in dem sich aktuell noch eine Elementar- und eine Krippengruppe befinden, wird bis 2022 rückgebaut.

© SKB Kinder- und Familienzentrum Grolland, KiTa Bremen

Kita-Leiterin Birgit Blank freut sich besonders über neue pädagogische Gestaltungsspielräume: "Unser Team begrüßt besonders die Möglichkeiten, eine Bibliothek einzurichten und gemeinsam mit Kindern in einem eigenen Projektraum arbeiten zu können. Mit dem separaten Frühförderraum greifen wir zudem die Standards einer Förderschule auf und können besser auf die Bedarfe der Kinder eingehen."

Ab Sommer 2021 beginnt die Vorplanung eines zweiten Bauschritts, bei dem Kita-Gebäude und Schule verbunden werden. In dem voraussichtlich 2025 fertiggestellten Erweiterungsbau ist unter anderem die Mensa für die Versorgung von Kita- und Schulkindern vorgesehen. Auch die Spielflächen auf dem Außengelände sollen von allen Kindern gemeinsam genutzt werden.

Ein Videorundgang durch den Neubau vom Kinder- und Familienzentrum Grolland ist hier zu sehen.