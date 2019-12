Klimaschutz aus Bremen in die Welt

× Erweitern © K4all K4all Uli Wischnath Klimaschutz

Im Januar 2020 startet das Programm K4all - Klimaschutz für alle -, das der Bremer Dr. Uli F. Wischnath entwickelt und im Oktober in der Klimazone Findorff vorgestellt hat.

Mit dem app- und stadtteilbasiertem Klimaschutzprogramm beobachten die Teilnehmenden ihren persönlichen Beitrag, verstehen den eigenen CO 2 -Fußabdruck und bekommen alltagstaugliche Alternativen aufgezeigt, um die CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Im Prinzip ist K4all ein Mix aus Duolingo, den Weight Watchers und runtastic: Alles ist erlaubt, solange es zum eigenen Klimaziel passt. Wechselnde Challenges, Expertenwissen und die Unterstützung aller Teilnehmenden helfen dabei jedem Nutzer, vor Ort oder per App. Jeder Teilnehmende entscheidet sein Tempo selber und wählt aus dem Pool an Klimaschutzvorschlägen diejenigen aus, die im eigenen Alltag umsetzbar sind. Die Teilnehmenden gehen so Schritt für Schritt in Richtung Klimaneutralität.

K4all richtet sich an alle, denen es wichtig ist, dass die Erde in einem guten Zustand von einer Generation an die nächste übergeben wird. Wer mitmacht, wirft einen ehrlichen Blick auf seine Klimabilanz. Aber ein schlechtes Gewissen einreden, ist dabei ausdrücklich nicht Teil des Programms.

Wer mitmachen möchte, kann sich unter www.klimaschutz4all.com registrieren lassen. Wer nicht aktiv dabei ist, kann die Fundraising-Kampagne unter www.betterplace.org/p70120 unterstützen.