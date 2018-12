Klima schützen und Prämien gewinnen

× Erweitern © BUND Kliamschutz

Bremer Schulen können sich aktiv am Klimaschutz beteiligen und dabei nicht nur Kosten sparen, sondern auch Geld gewinnen!

Das Projekt 3/4plus der Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums bietet dazu Unterrichtseinheiten für alle Klassenstufen und Schulformen an. Auf der Internetseite können Schulen zudem ihre Strom- und Wasserverbrauchsentwicklung einsehen. Dabei werden die Schüler*innen spielerisch für verdeckte Strom-, Wasser- und Wärmeverbräuche sensibilisiert und erhalten praktische Einspartipps.

© BUND Klimaschutz

An 68 öffentlichen Bremer Schulen konnten durch ressourcenschonende Nutzung im Jahr 2017 insgesamt knapp 390.000 Euro Verbrauchskosten eingespart werden. Das Projekt setzt neben den technischen Maßnahmen zur Einsparung auch auf eine praxisnahe Umweltbildung - mit interaktiven Experimenten, Versuchen und Unterrichtseinheiten für die Schüler sowie Workshops und Fachtagen für die Lehrkräfte.

© M. Bahlo Klimaschutz Albert-Einstein-Schule

Die Schulen werden über Prämien am Einsparergebnis beteiligt. Aktuell wurden von der Senatorin für Kinder und Bildung 160.000 Euro Prämien an die teilnehmenden Schulen ausgezahlt. So wie zuletzt an die Albert-Einstein-Schule aus Osterholz, deren Aktivitäten im Dezember 2018 mit einer Prämie in Höhe von 1.875 Euro belohnt wurden.

Schulen können sich jederzeit für die kostenlosen Angebote anmelden und ihre Klimabilanz verbessern. Alle Infos unter www.34plus.de