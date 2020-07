× Erweitern © Olafur Eliasson/Earth Speakr Kollektives Kunstwerk von Kindern

Der in Berlin lebende, isländisch-dänische Künstler Olafur Eliasson beschäftigt sich in seinen Skulpturen, Fotografien, Filmen und digitalen Medien mit physikalischen Phänomenen in der Natur. Mit seinem neuesten, interaktiven Kunstwerk Earth Speakr will er den Ansichten von Kindern und Jugendlichen über die Zukunft unseres Planeten Gehör verschaffen – und Erwachsene und Entscheidungsträger einladen, zuzuhören, was Kinder zu sagen haben.

Am 1. Juli 2020 startet die Aktion, und bis zum 31. Dezember 2020 können Kinder und Jugendliche dazu auszusprechen was sie bewegt und so an der Gestaltung unserer Welt mitwirken.

Das geschieht über eine kostenlose, spielerische App sowie die interaktive Website, die in den 24 offiziellen Landessprachen der Europäischen Union verfasst ist und die Sprachnachrichten der Kinder und

Jugendlichen präsentiert. Earth Speakr ist Bestandteil des Kulturprogramms anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020. Das Kunstwerk wird vom Auswärtigen Amt gefördert und in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut realisiert. Ziel ist es, zwischen allen Altersgruppen in Europa den Gedankenaustausch über die Zukunft unseres Planeten und den Klimawandel anzuregen.

Von Juli bis Dezember 2020 kann jeder die Earth-Speakr-App kostenlos herunterladen und seine Umgebung dank spielerischer interaktiver Technologie - Augumented Realtiy - zum Leben erwecken. Die Teilnehmerïnnen können dazu jedem beliebigen Gegenstand – einem Baum, einer Bananenschale, dem Himmel oder der Straße – eine Stimme verleihen, um sich damit für ihre unmittelbare Umgebung und den Planeten einzusetzen. Ihre kreativen Nachrichten werden auf der Website geteilt und in der App mit Hilfe von interaktiver Technologie erfahrbar.

Heiko Maas, der deutsche Außenminister hat sich das Konzept schon angeschaut, und sagt dazu: "Durch die Sprachaufzeichnungen, die dort übertragen werden, wo europäische Politik entsteht, erteilt Earth Speakr jungen Menschen das Wort – und um unserer gemeinsamen Zukunft willen sollten wir gut zuhören.”

Um so viele Menschen und Stimmen wie möglich einzubeziehen, arbeiteten Olafur Eliasson und sein Studio bei der Realisierung eng mit einem großen Team aus Kindern, Forscherïnnen und anderen Spezialistinnen zusammen. Darüber hinaus wird das Projekt durch ein wachsendes Netzwerk aus Museen, Bibliotheken und Bildungseinrichtungen, wie dem Goethe-Institut, unterstützt, um das Kunstwerk online sowie vor Ort zugänglich zu machen – so weit dies in Zeiten sozialer Distanz möglich ist.

Erwachsene sowie Entscheidungstragende und Führungskräfte müssen aber auch mitmachen: Sie zeigen, dass sie zuhören, indem sie auf der Webseite "Loud Speakrs" erstellen: Dazu wählen sie Nachrichten aus und gruppieren sie. Diese Loud Speakrs können dann an beliebiger Stelle auf einer virtuellen Karte platziert werden – auf öffentlichen Plätzen, in Parks oder über politischen Gebäuden, um wieder andere zum Zuhören zu motivieren.

„Earth Speakr ist ein kollektives Kunstwerk, das Kinder und Jugendliche dazu einlädt, selbst Künstler zu sein. Was Earth Speakr sein wird, hängt ganz von den Earth Speakrs ab – von ihrer Kreativität und Fantasie. Das Kunstwerk setzt sich aus ihren Gedanken und Visionen, Sorgen und Hoffnungen zusammen. Was sie erschaffen, kann spielerisch oder skurril, ernsthaft oder poetisch sein. Es gibt kein Richtig oder Falsch und jeder kann leicht mitmachen", erklärt der Künstler seine Idee.

Hier kann jeder Teil des kollektiven Kunstwerks werden und die Welt mitgestalten: Jetzt Earth Speakr werden! Für Loud Speakr geht's hier lang.