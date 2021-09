× Erweitern © Christoph Werner Konsum umdenken mit Kindern

Unter dem Motto "Konsum umdenken" ist ein umfassendes Bildungsangebot zum Thema "nachhaltige Entwicklung" für Kita- und Grundschulkinder gestartet.

Den Auftakt bildet die Aktionswoche "7 Tage, 7 Taten", die die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" vom 20. bis 26. September 2021 online veranstaltet. Zum Mitmachen sind Eltern und Pädagog:innen eingeladen, die ihren Kindern nachhaltiges Leben spielerisch vermitteln wollen. Während der Woche gibt es jeden Tag neue Anregungen und praktische Ideen, die Kinder zum Forschen einladen und ihnen helfen, Begriffe wie "Konsum" und "Nachhaltigkeit" zu verstehen. Dort finden sich Onlinekurse zur Konsumpyramide und zu Werbevideos, ein Forschervideo zeigt, wie gut welcher Müll verrottet, und im Interview erklären zwei Forscherinnen, warum Plastik einfach durch Pappe zu ersetzen leider nicht die Lösung aller Verpackungsprobleme ist. Die Aktionen können auch nach dem 26.9.21 noch aufgerufen werden: 7 Tage, 7 Taten für Pädagog:innen

Die Aktionswoche ist aber nur ein kleiner Teil des umfassenden Angebotes, das Kinder dabei unterstützen soll, Widersprüche und Ängste zur Klimakrise zu bewältigen. Wie Erwachsene auf die Sorgen der Kinder richtig reagieren können, wie sie Zukunftsängste kindgerecht auffangen und den Kindern Sicherheit geben, wird in unterschiedlichsten Angeboten vermittelt.

Ist Fleischessen okay? Ist Autofahren etwas Schlechtes?"

In zahlreichen Praxisanregungen und Fortbildungen erfahren Eltern und Lernbegleitende, wie sie zusammen mit den Kindern schwierigen Fragen nachgehen. Aber auch die Kinder werden aktiv und entwickeln eigene Ideen und Alternativen, die sie ausprobieren dürfen. So wird beispielsweise gefragt, wie viel man zum Spielen braucht, welche Materialien und Ressourcen in Spielzeugen stecken und wie sich kaputte Dinge reparieren lassen. Indem sie sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, erfahren Kinder, dass sie Einfluss haben und Dinge verändern können. Sie lernen spielerisch, selbst aktiv zu werden und nachhaltig zu handeln.

