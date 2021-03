Da wächst ja ein Korallenriff!

× Erweitern © Übersee-Museum Bremen, Foto: Volker Beinhorn Upcycling, Korallen-Riff

Anlässlich der Ausstellung „Korallenriffe – vielfältig. verletzlich. verloren?“ soll im Lichthof des Übersee-Museums ein prächtiges Korallenriff entstehen – zusammengesetzt aus selbstgemachten Upcycling-Korallen. Ob Häkeln, Flechten, Stricken, Nähen, Drehen, Knüpfen oder Wickeln – ob Woll- oder Garnreste, ausgemusterte Textilien, aber auch Plastiktüten oder Obst- und Gemüsenetze: Hauptsache die Korallenformen sind kreativ und bunt, damit am Ende ein farbenfrohes, vielfältiges und vor allem sehr großes Riff entsteht.

Wer sich das jetzt noch nicht so richtig vorstellen kann, findet Anregungen, Unterstützung und Anleitungen für Anfänger:innen sowie Fortgeschrittene jeden Alters auf der Internetseite des Museums. Eine Kugel-, eine Kordel- und eine Knubbel-Koralle finden sich hier, auf der Aktionsseite des Museums kommen weitere dazu. Prof. Dr. Wiebke Ahrndt, Direktorin des Übersee-Museums, betont den Gemeinschaftscharakter des Projektes, das auf einen bedrohten Lebensraum aufmerksam machen möchte. Außerdem bietet das Museum regelmäßige Korallen-Workshops an - vorerst in Form von Online-Workshops und – sobald wieder möglich auch vor Ort im Übersee-Museum. Die ersten Termine: Donnerstag, 25. März sowie Donnerstag, 22. April 2021, jeweils von 17-18 Uhr. Infos und Anmeldung unter Tel. 0421-16038555 oder per E-Mail: anmeldung@uebersee-museum.de

So können alle mitmachen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Einzelpersonen oder Gruppen, die online oder im kleinen Kreis zuhause zusammen Korallen anfertigen, Kindergärten, Schulklassen, Handarbeitsrunden in Senior:inneneinrichtungen. Kurz: Alle, die Lust dazu haben.

Die fertigen Korallen werden einfach per Post geschickt oder direkt im Museum abgegeben. Dort angekommen, werden sie von den Mitarbeiter:innen nach und nach zu einem großen Upcycling-Riff zusammengesetzt, das bis zum 16. Oktober wachsen wird. Hinter der Mitmach-Aktion steht ein ernstes Anliegen: „Korallenriffe spielen sowohl für den Erhalt der Artenvielfalt unserer Ozeane als auch im Küstenschutz eine sehr wichtige Rolle. Zugleich gehören sie jedoch zu den stark bedrohten Lebensräumen unserer Erde und bedürfen besonderen Schutzes. Darauf möchten wir mit der Aktion ‚Korallengarten‘ und unserer Ausstellung aufmerksam machen“, betont Wiebke Ahrndt, Direktorin des Übersee-Museums.

Alle, die mitmachen, sind außerdem eingeladen, Bilder und Nachrichten zur Entstehung ihrer Werke per E-Mail an korallengarten@uebersee-museum.de zu senden oder in Social Media Posts mit dem Übersee-Museum zu teilen.

Wichtig: Damit gespendete Korallenmodelle im Upcycling-Riff einen Platz finden können, sind ein paar kleine Vorgaben zu beachten: Hier gibt's alle Infos zur Aktion Korallengarten.

Übrigens: Zum Abbau des „Korallengartens“ im Herbst 2022 können die Korallen-Kunstwerke gegen eine Spende im Übersee-Museum erworben werden, die einer Umweltorganisation in Ozeanien zugute kommt, die sich für den Schutz von Korallenriffen einsetzt.