Kunst frei Haus für Kinder

Wenn die Menschen nicht in die Museen und Galerien gehen dürfen, kommt die Kunst eben zu ihnen nach Hause: Solange der Lockdown-Light dauert, bietet die Städtische Galerie Delmenhorst ihre Workshops und Kurse zur Kunstvermittlung für Kinder als Online-Videotreffen an. Und wer eine E-Mail schickt, bekommt jede Woche Post mit verschiedenen Kreativangeboten wie Bastelanleitungen.

Post aus dem Färbergarten

Die Anleitung für Hammerbilder

Wer sich per E-Mail für den Kinder-Newsletter „Kunst-Mail“ oder „Post aus dem Färbergarten“ anmeldet, bekommt jede Woche neue Kreativanleitungen und Einblicke in die aktuellen Ausstellungen sowie in den Färbergarten der Städtischen Galerie. In letzterem wachsen seit ein paar Jahren Pflanzen, aus denen sich schöne farbige Säfte zum Malen, Einfärben und Drucken gewinnen lassen.

Zusätzlich zum Newsletter kommen regelmäßig auch die passenden Materialien wie zum Beispiel Samen von Färberpflanzen oder besonderes Papier per Post nach Hause geschickt.

Zur Anmeldung für den Kinder-Newsletter einfach eine kurze E-Mail mit Angabe der eigenen Postanschrift an info@staedtische-galerie-delmenhorst.de senden, Stichwort Kunst-Mail bzw. Post aus dem Färbergarten.

