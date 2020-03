Leseclub für Huchtinger Kinder

× Erweitern © Senatorin für Kinder und Bildung Leseclub Bücherburg Robinsbalje

Im Quartierszentrum Robinsbalje in Huchting ist der Leseclub Bücherburg eröffnet: In dem außerschulischen Lese- und Freizeitangebot für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren wird die Sprachbildung der Kinder unabhängig von Sprachkenntnissen gefördert. Gelesen wird in zwei festen Gruppen, immer dienstags und donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr, betreut werden die Gruppen mit zehn Kindern von jeweils zwei Ehrenamtlichen.

© Senatorin für Kinder und Bildung Leseclub Bücherburg Robinsbalje

Das Besondere am Leseclub: Hier werden die Geschichten nicht nur von den Erwachsenen vorgelesen, auch die Kinder präsentieren Bücher und erarbeiten zum Beispiel kleine Erzähltheater, die sie mit viel Witz und Freude für die Zuhörerïnnen spielen und lesen. Die Viertklässlerin Amira, die regelmäßig mit dabei ist, ist begeistert: „Ich bin froh, hier zu sein. Es macht immer viel Spaß und wir lernen viele Bücher kennen.“

Dr. Claudia Bogedan, Senatorin für Kinder und Bildung, eröffnete die Bürcherburg im Februar: „Wenn ich die Bücherburg so sehe, dann wäre ich selbst gerne wieder Kind. Bücher ermöglichen es zu träumen, auch wenn es im Alltag nicht so toll ist. Und wenn man dann so eine Bücherburg mit gemütlichen Kissen hat, dann kann es einem Dank der vielen Geschichten wieder gut gehen.“

Und auch Grundschulleiterin Gebke Bode-Kirchhoff freut sich mit: „Wir verstehen uns als Teil des QBZ und arbeiten alle – Kita, Grundschule, Haus der Familie und QBZ – sehr gut zusammen. Unsere Aufgabe ist es, die Bildungsbedingungen von Kindern und Familien zu verbessern. Dazu gehört beispielsweise die durchgehende Sprachbildung. Bücher sind für die Kinder Familien etwas Wichtiges und Wertvolles“, so Bode-Kirchhoff.

Viele der Kinder am QBZ Robinsbalje kommen aus einem bildungsbenachteiligten Elternhaus und haben oft einen erschwerten Zugang zu Bildung. Daher sind freizeitorientierte Leseangebote die die eigene Fantasie anregen, für die Kinder besonders wichtig. Die Kinder sollen die Erfahrung machen, dass Lesen nicht nur in der Schule erfolgt und bewertet wird, sondern auch in der Freizeit Spaß machen kann. Keines der Bücherburg-Kinder hat Deutsch als Muttersprache gelernt, die vorhandenen Sprachkenntnisse sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Um auf alle Bedürfnisse einzugehen, gibt es eine feste Ablaufstruktur im Leseclub: Eine Beginner-Runde, die Angebotsvorstellung mit Angebotswahl der Kinder, das gemeinsame Aufräumen, die Abschlussrunde und eine Themensammlung fürs nächste Mal geben die Struktur. Auch wichtig: Die Kinder können immer frei wählen, ob sie am Angebot der Ehrenamtlichen teilnehmen, oder alleine für sich lesen möchten. Die Verhaltensregeln für den Leseclub wurden mit den Kindern gemeinsam erarbeitet.

Weitere Infos zum Leseclub Bücherburg gibt es hier.