Lieblingsorte in und um Bremen

♥️ Jessica Heide Der Achterdiekpark bietet einen schönen Spielplatz mit Seilbahn und Trampolin und drumherum jede Menge kleine Teiche zum Enten füttern.

Kaum zu glauben, hier am Achterdiekpark in Bremen-Oberneuland lebten bis in die 1970er Jahre tatsächlich Orang-Utans und Kragenbären! Damals betrieb ein pakistanischer Tierhändler einen kleinen Zoo – ein echter Stadtzoo also. Noch immer ist der Achterdiekpark ein schöner Ort für große und kleine Naturfans, allerdings eher mit heimischen Tieren. So sieht man neben den Enten hier auch noch jede Menge Kröten, Molche und Libellen und mit Glück auch das ein oder andere Eichhörnchen.

♥️ Alorac Nayuka Der Alpaka Hof in Oyten ist toll. Tiere füttern, streicheln und liebhaben. Wunderbare Tiere und tolle Besitzerin, die einem viel über diese wunderbaren Tiere erzählt.

Lustig sehen sie aus, diese flauschigen Kameltiere, die ursprünglich aus den südamerikanischen Anden stammen. Auf dem kleinen Alpakahof in Oyten kann die kleine Herde von Martina Osmers bestaunt werden – ein lohnenswerter Lieblingsort! Unbedingt vorher anmelden (per Mail: alpakahof-oyten@web.de), da zurzeit nur wenige Personen gleichzeitig ins Gehege dürfen.

♥️ Tanja Wendeling Das Königsmoor in Hagen ist sehr schön!

Tanja hat recht, diese Moorlandschaft zwischen Bremen und Bremerhaven ist wirklich sehenswert! Seit das 85 Hektar große Naturschutzgebiet renaturiert wurde, fühlen sich im Hagener Königsmoor zahlreiche Wasservogelarten wohl und mit Glück sieht man den ein oder anderen Kranich, der hier gebrütet hat. Ein kleiner Rundwanderung ist auch mit Kindern gut machbar und vermittelt einen guten Eindruck von der Moorlandschaft. Wer den Überblick haben möchte, klettert auf den Aussichtsturm. Mit Glück hat auch das Landfrauencafé in der nahen Burg zu Hagen wieder geöffnet – immer sonntags gibt es hier leckere Kuchenspezialitäten.

© pxhere.com Wald

♥️ Din Bo WarwerSand: Tolle Sandkuhle!

Dieser Tipp hat uns gleich begeistert: In der beeindruckenden Dünenlandschaft wird sich jedes Kind wie in einer überdimensionalen Sanddüne fühlen! Das Naherholungsgebiet Warwer Sand liegt im Nordwesten von Syke und gehört zum Naturpark Wildeshauser Geest. Wer das Gebiet erforschen möchte, macht das am besten mit Wanderschuhen (Turnschuhe tun es auch!): Gestartet wird zum Beispiel beim Schullandheim Ristedt oder vom Parkplatz Warwer Sand, von hier aus führen einige leichte Rundwanderungen durch den luftigen Birkenwald. Zwischendurch ein Picknick und ein bisschen im Sand buddeln – perfekt für einen Ausflug. Übrigens fühlen sich hier an warmen Sommertagen Schmetterlinge besonders wohl, also einfach mal innehalten und einen Blick auf die hübschen Falter werfen!

♥️ Therése Büchler Wir sind unheimlich gern einfach an der Hamme, genießen den Ausblick und werfen Steine ins Wasser.

♥️ Inga Jahnke Neu Helgoland/Worpswede ist ein Traum! Wenn der Strand auch noch geschlossen ist, kann man dort geocachen, baden oder einfach die Seele baumeln lassen.

Gleich zwei Tipps, die uns an die Hamme führen – ein idealer Ausgangspunkt für einen entspannten Tag am Wasser. Der kleine Strand ist seit Ende Juni wieder freigegeben, Infos dazu gibt es auf der Website hammestrand.de. Wie wäre es alternativ mit einer Paddeltour durchs Teufelsmoor? Auf dem Naturcampingplatz Waakhausen können Kanus geliehen werden – von dort aus kann man direkt mit dem Kanu zur Semkenfahrt/Hamme starten und kilometerweit paddeln campingwaakhausen.de

♥️ Anke Meynerlyng Wir mögen den Wasserspielplatz in Bruchhausen-Vilsen!

Hier bleibt garantiert keiner trocken! Der Wassererlebnisspielplatz in Bruchhausen-Vilsen wird alle kleinen Wasserratten begeistern: Mit den vielen Wasserspielgeräten kann tüchtig geplantscht und gematscht werden. Wer noch nicht genug Wasser gesehen hat, schwimmt noch eine Runde im Waldschwimmbad. Von dort aus sieht (und hört) man übrigens die Museums-Eisenbahn, die von Bruchhausen-Vilsen über Heiligenberg nach Asendorf auf einer acht Kilometer langen Schmalspurstrecke verkehrt. Also auch mit einplanen, die Fahrt ist ein großer Spaß für die ganze Familie! Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Fahrkarten vorab über den Vorverkauf gebucht werden: museumseisenbahn.de

♥️ Christina Horn Der Tierpark Petermoor in Bassum. Tolles Ambiente und für die Kids einfach ein toller Ausflug – wärmstens zu empfehlen!

Insgesamt fünf Kinderzeit-Fans haben uns den Tierpark Petermoor empfohlen – der darf also auf keinen Fall fehlen. Die Betreiberïnnen des kleinen Streichelzoos setzen sich vermehrt dafür ein, einheimische und insbesondere alte zum Teil vom Aussterben bedrohte Haustierrassen den Besucherinnen und Besuchern nahe zu bringen. So leben hier Widderkaninchen, Diepholzer Gänse, Soay-Schafe und Pommernenten. Neben den heimischen Tieren können aber auch Exoten wie zum Bespiel indische Hirschziegenantilopen oder Parmakängurus bestaunt werden. Besonders beliebt ist das Ziegengehege: Die meisten Kinder finden es toll, ohne einen störenden Zaun Kontakt zu den afrikanischen Zwergziegen und verschiedenen Hühnerrassen aufzunehmen. Der Tierpark kostet keinen Eintritt, sondern finanziert sich über freiwillige Spenden. tierpark-bassum.de

♥️ Anja Godesberg Ob mit dem Auto oder mit einer Radtour verbunden – der schönste Platz ist der Waldspielplatz in Syke! Ein großer Spielplatz, mit viiielen Spielmöglichkeiten, Grillplatz & Wald.

Hier findet jeder ein schattiges Plätzchen und es gibt genug Platz, um sich auch bei warmen Temperaturen auszutoben. Der Syker Waldspielplatz befindet sich in dem großen Waldgebiet südwestlich von Syke mitten im Naturpark Wildeshauser Geest. Die Spielgeräte stehen auf sandigem Boden und sind auch für die Kleinen gut geeignet. Die Umgebung lädt ebenfalls zu einem Waldspaziergang ein. Picknickzubehör nicht vergessen – Spielen macht durstig und hungrig!

♥️ Carolin Geils Knoops-Park ist auch immer wieder schön. Die Kinder können Steine in die Lesum werfen und auf dem Spielplatz toben. Unterwegs findet man immer wieder tolle, dicke Baumstämme, auf denen man balancieren und klettern kann.

Also: einfach mal einen Fahrradausflug nach Bremen-Nord einplanen – wie wär‘s? Absolut lohnenswert ist die Strecke mit dem Rad durchs Blockland: Vom Zentrum aus Richtung Kuhsiel und dann entlang der Wümme über Dammsiel, Wasserhorst nach Bremen-Burg und von dort aus entlang der Lesum. Mit Kindern dauert die Strecke maximal anderthalb Stunden, zurück geht‘s mit der Bahn ab Vegesack, mit der Fähre oder ebenfalls mit dem Rad. Im Park kann man sich wunderbar entspannen, während die Kinder den Spielplatz erobern. Anschließend gibt‘s Limo und frische Waffeln im Café Knoops Park.

♥️ Vivian Knauer Die Ohlenstedter Quellseen sind super zum Baden, Spielen und Relaxen!

Mitten in der Kulturlandschaft Teufelsmoor am Rande von Osterholz-Scharmbeck liegen die drei Ohlenstedter Quellseen ganz dicht beieinander. Es lohnt sich, die Taucherbrillen einzustecken, denn das Wasser ist sehr klar – hier gibt´s keine seetypischen Algen und sonstigen „Schmodder". Außerdem sind die Strände der ehemaligen Baggerseen wunderbar feinsandig und es geht flach ins Wasser – genau richtig also für kleine Wasserratten. Der Zugang zum See ist übrigens kostenpflichtig, geparkt werden kann umsonst. Für Snacks zwischendurch gibt es ein Café. Infos über die Qualität der Badegewässer gibt es hier: badegewaesser-atlas.niedersachsen.de

♥️ Sabine Hauhs Wir machen immer wieder gerne eine Fahrradtour zum Restaurant Deichkind in Bollen bei Achim. Tolles Essen im Biergarten und anschließend Spiel und Spaß für die Kinder am kleinen Strand :)

Auch diesen Tipp können wir wärmstens empfehlen – waren wir doch vor einiger Zeit mit Kind im Deichkind und ganz angetan von der Lage direkt an der Weser und dem kleinen, aber feinen Spielstrand. Und im Prinzip kann man mit Kindern von Bremen aus auch wunderbar mit dem Fahrrad dorthin fahren, wenn, ja wenn das Kind nicht gerade mault und die „bösen" Eltern auch noch die falsche Strecke ausgewählt hätten – mehr dazu gibt´s in unserem Artikel!

© WFB / Frank Pusch Strandpark Waller Sand

♥️ Mareike Leppin Unsere Kinder lieben den Waller Sand! Kostet nichts und es ist weniger los als man denkt. Man sollte allerdings Ersatzklamotten mitnehmen, denn die funktionierenden Wasserpumpen haben magische Anziehungskraft!

Der Strandpark am Wendebecken der Überseestadt wurde im letzten Sommer mit großem „Bohai“ eröffnet – ein spannendes Projekt, das Küstenschutz mit Freizeitspaß verbindet, denn die rund 150.000 Kubikmeter aufgeschütteter Sand verhindern, dass das Hochwasser die Stadt überschwemmt. Hier ist viel Platz für Strandleben in einer ungewöhnlichen Umgebung mit Blick auf Getreidehafen und Molenturm. Für die Kinder ein toller Ort mitten in der Stadt zum Toben und Planschen. Es darf allerdings nicht gebadet werden, da nach wie vor Schiffe im Wendebecken unterwegs sind. Dieser Tipp lässt sich übrigens perfekt mit der Anregung von Jule Schi verbinden, die den Strand in Rablinghausen empfiehlt: Von Rablinghausen ist es nur ein Katzensprung nach Woltmershausen, von dort aus geht es dann mit der Weserfähre „Pusdorf“ auf die andere Weserseite. Die Fähre pendelt am Wochenende und Feiertagen zwischen Pier 2 und Lankenauer Höft, um 14:30 Uhr gibt es an diesen Tagen auch eine Verbindung vom Landmarktower in der Überseestadt. Covid-19-bedingt allerdings mit einer begrenzten Mitfahrer ï nnenzahl. weserfähre-bremen.de

♥️ Anna Ba Wir fahren gerne in den Wald Schwanewede/Brundorf, da haben die Kinder viel Spaß dabei, die Natur zu erkunden.

Brundorf liegt mitten in der Bremer Schweiz, circa 12 Kilometer nördlich von Bremen und gut erreichbar mit Bahn und Bus. Hier geht es ungewohnt hügelig durch Wald und Feld vorbei an schönen alten Gehöften, ein toller Ort für einen Ausflug ins Grüne. Ein guter Ausgangspunkt für einen Spaziergang ist zum Beispiel das Naturfreundehaus Brundorf mit seinem großen Waldspielplatz und ganz in der Nähe befindet sich die Minigolfanlage „Am Wald“ mit Biergarten.

♥️ Maike Voß Wir sind gerne im Wald- und Erlebnisgebiet „Großes Holz“ bei Zeven unterwegs. Da war ich als Kind schon immer, daher sehr beliebt bei Groß und Klein!

Ein schön schattiger Abenteuerspielplatz mit vielen Spielgeräten aus Holz zum Klettern, Schaukeln und Balancieren mitten im Wald – genau das richtige für kleine Actionfans. Wer Lust hat, sich ein wenig mit heimischen Baum- und Tierarten zu beschäftigen, sollte unbedingt den Walderlebnispfad einplanen: Auf gut fünf Kilometern geht es über verschlungene Pfade durchs Gehölz, an verschiedenen Stationen gibt es spannende Spielanleitungen. Wer sich noch mehr in der Umgebung umsehen möchte, schaut sich am besten den Nordpfad Zevener Geest an, mit tollen Tipps über die abwechslungsreiche Landschaft in und um Zeven. nordpfade.info