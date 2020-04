× Erweitern © Quartier e.V. Mal dein Bild Wetbewerb

Der Quartier e.V. und das Quartiersmanagement Blumenthal rufen alle Kinder zum Malwettbewerb auf und fragen: "Wenn Corona ein Tier wäre, wie würde es wohl aussehen?"

Zur Inspiration gibt es eine kleine Geschichte: „Eines Tages, es war im schönsten Frühling, stand ein merkwürdiges Tier vor unserer Tür. Keiner hatte es je gesehen. Auch in anderen Städten und Ländern wurde es entdeckt. In der Zeitung stand, es könnte gefährlich sein. Es wurde Corona genannt. Es hat uns auf jeden Fall eine ziemlich besondere Zeit gebracht…“

Alle eingereichten Kunstwerke gewinnen einen Preis, der den kleinen Künstlerïnnen per Post geschickt wird. Außerdem kommen die Bilder in die Ausstellung der beiden Nunatak-Kultur-Ideen-Räume und werden dort, in der Kapitän-Dallmann-Straße 2 sowie in der Mühlenstraße 40 ab dem 18. Mai in den Schaufenstern gezeigt.

Dazu sollen die Bilder nur bis zum 15. Mai bei Frau Carola Schulz im Quartiersmanagement (geöffnet von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr) in der Kapitän-Dallmann-Str. 18 abgegeben werden. Auf die Rückseite des Bildes müssen Name, Adresse und Alter angeben werden. Gerne dürfen die Kinder oder ihre Eltern auch erläuternde Worte zum Bild schreiben.