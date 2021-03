Mikroabenteuer zum Ausbüxen

× Erweitern © Jana und Patrick Heck Löffel-Expedition, Augebüxt

Kennt ihr die Löffel-Expedition oder den Würfelkompass? Die Erfinder:innen Jana und Patrick Heck erklären das mal: "Der Begriff Mikroabenteuer beschreibt kleine aber unglaublich wertvolle Naturerlebnisse, die man ohne viel Aufwand immer wieder in den Familienalltag einbauen kann." Und weil dabei jede Familie ihre Abenteuer selbst gestalten kann, gibt es dafür keine Altersbeschränkungen. In ihrem Blog und dem neuen Buch Ausgebüxt! haben Jana und Patrick schon viele Ideen für Mikroabenteuer vor der Haustür gesammelt, drei davon stellen sie euch hier vor:

1. Die Löffel-Expedition

Bei diesem Mikroabenteuer übernimmt ein ganz normaler Löffel aus der Besteckschublade die Führung. Dazu braucht ihr eine topografische Karte von eurer Gegend (am besten 1:25.000) und einen Löffel. Zuerst wird die Karte auf dem Fußboden ausgebreitet. Dann schließt eins der Kinder die Augen und lässt den Löffel auf die Karte fallen. Wo das Stielende hinzeigt, liegt das Ziel. Vielleicht ist es ein kleiner Wald oder eine Wiese irgendwo neben dem Industriegebiet? Dann lautet die heutige Mission, dorthin zu kommen. (Sollte der Löffel auf die Autobahn oder Rollbahn des Flughafens gefallen sein, dürft ihr ihn natürlich nochmal werfen.)

Jetzt geht's los!

Ihr werdet sehen, dass es ziemlich knifflig sein kann, zu einem zufälligen Punkt zu gelangen. Benutzt eure Karte, um die richtigen Wege zu finden. Wenn ihr so nah dran seid, dass es querfeldein geht, dann navigiert euch mit vereinten Kräften durch die Landschaft. Das Schöne an diesem Abenteuer ist, dass es dazu inspiriert, mal wieder ganz neue Wege zu gehen. Dabei entdeckt man bestimmt Orte, an denen man noch nie war. Sobald das Ziel erreicht ist, macht doch ein Heldenfoto samt Löffel. Und auch falls ihr nicht am Ziel ankommt: Macht nix! Bei diesem Abenteuer ist definitiv der Weg das Ziel.

Die Löffel-Expedition beweist, dass Mikroabenteuer gerne ein bisschen verrückt sein dürfen. Oft sind es gerade die zufälligen Ideen, die die Abenteuerlust wecken.

2. Der Würfelkompass

Wenn euch wieder nach einem Überraschungs-Erlebnis ist, dann lasst doch mal einen Würfel über die Route entscheiden: Zuerst wird festgelegt, welche Zahl für welche Richtung stehen soll: 1 ist geradeaus, 2 führt nach rechts, 3 nach links, 4 zurück - zum Beispiel. Auf einem Spaziergang wird an jeder Kreuzung gewürfelt und so der weitere Weg entschieden. Auch wenn ein Weg erst mal gar nicht so interessant scheint. lasst euch drauf ein! Nicht selten wartet am Ende die ein oder andere Überraschung. Eines steht bei dem neuen Reiseführer auf jeden Fall fest: Alles kommt anders, als erwartet. Und am Abend gibt es ganz sicher einiges zu erzählen!

3. Es fährt ein Zug nach Irgendwo

Euch ist nach einem größeren Abenteuer? Dann seid mutig und steigt doch mal in den Zug nach Irgendwo! Zuhause wird ausgewürfelt, welches Gleis ihr nehmt. Dann geht’s ab zum Bahnhof und mit einem Ticket (VBN Familienticket ab 12 Euro) geht's in die erste Regionalbahn, die ihr auf eurem Gleis erwischt, denn die fährt in die kleinen, naturnahen Örtchen. Im Zug entscheidet wieder der Würfel: Werft ihn zum Beispiel dreimal und addiert die Anzahl der Augen, um zu erfahren, an welcher Station ihr aussteigt. An eurer Haltestelle angekommen, darf völlig frei erkundet werden. Schaut euch die Ausschilderungen für Radfahrer und Wanderer an, werft einen Blick auf eine Landkarte oder lasst euch von Menschen, die dort wohnen, ein Ziel empfehlen. Spannende Natur gibt es überall zu entdecken!

Jana und Patrick Heck, Blog und Buch Ausgebüxt

Und das sind die Erfinder:innen

Jana und Patrick Heck sind Eltern von zwei Kindern und lieben es, nicht nur Familien mit verrückten Abenteuerideen zu versorgen – sie wissen auch, warum es oft so schwer ist, mit Kindern überhaupt raus zu kommen. In ihrem Buch „Ausgebüxt!“ geben sie Familien deshalb praktische Ratschläge an die Hand, um tatsächlich mehr Natur ins Familienleben zu bringen. Von alltagstauglichen Organisationstipps über Outdoor-Wissen bis hin zu ganz konkreten Abenteuerideen und Freiluft-Rezepten.