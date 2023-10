Zwischen Plüschtierkrone und Farbkugel

× Erweitern © Universum Bremen Milchstraße, Universum, Plüschwesen

Ein kicherndes Wesen mit einer Plüschtierkrone auf dem Kopf begrüßt die jungen Gäste im neu gestalteten Kinderbereich des Science Centers Universum Bremen. Zur feierlichen Eröffnung der modernen Erlebnisfläche kamen nicht nur freudig aufgeregte Kinder der Vahrer Kita Heinrich-Imbusch-Weg, auch Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt wollte sich persönlich vom hohen Spaß- und Lernfaktor des 220 Quadratmeter großen Areals überzeugen.

Fünf Superlaxien für frühkindliche Bildung

Die Milchstraße wurde speziell für junge Menschen von 3 bis 8 Jahren konzipiert und soll die Bildungsangebote im Land Bremen bereichern. In fünf Themenwelten, den so genannten Superlaxien, können Mädchen und Jungen unter den Augen skurriler Skulpturen aus Recyclingmaterial Neues und Erstaunliches erforschen – und so ganz nebenbei die eigenen Talente entdecken und stärken. Eine riesige Schattenwand beispielsweise fördert den Mut der Kinder, indem sie dazu animiert, mit Händen und Gegenständen schauerliche Fabelwesen zu kreieren und dabei zu erkennen, dass der Schein manchmal trügt und keineswegs hinter jedem Schatten eine Bedrohung steckt. Eine begehbare Farbkugel regt zum Nachdenken über die Welt der Farben an: Ist es nicht verblüffend, dass die eigene Haut, der Pullover oder andere Gegenstände unter verschiedenfarbigen Lichtquellen ihren Farbton verändern? Und was haben nachtgraue Katzen mit diesem Phänomen zu tun?

Über 25 Mitmachstationen

× 1 von 5 Erweitern © Universum Bremen Milchstraße Staunen in der Spiegelkugel × 2 von 5 Erweitern © Universum Bremen Milchstraße Sinnieren im Schwarzlichtraum × 3 von 5 Erweitern © Universum Bremen Milchstraße Forschen im Farbraum × 4 von 5 Erweitern © Universum Bremen Milchstraße Wandern durch die Pilzlandschaft × 5 von 5 Erweitern © Universum Bremen Entfernungen und Höhe erfahren Prev Next

Die künstlerische Pilzlandschaft dürfte ungeduldige Konstrukteure und Baumeisterinnen erfreuen: Hier werden Schwimmnudeln zwischen die Pilzstiele geklemmt und Decken darüber geworfen, sodass individuelle Höhlen entstehen – ein schnelles Erfolgserlebnis, das Spaß macht und motiviert. Ein bisschen emotional kann es werden, wenn das große Kuschelwesen mit Plüschtierkrone ins Spiel kommt: Drückt man es zusammen mit anderen Kindern liebevoll, fängt es glücklich an zu kichern. Bei dieser Gruppenaktion können die Akteur:innen ins Gespräch kommen und sich unbefangen über Stimmungen und Wünsche austauschen. Solche und weitere 25 Mitmachstationen für jeden Geschmack bieten daher nicht nur einen erlebnisreichen Besuch, sondern ermöglichen es den jungen Gästen ganz nebenbei, sich einen kostbaren Baustein für ihren weiteren Lebensweg zu erspielen – und idealerweise ein Stückchen kreativer, mutiger, geschickter, klüger und empathischer nach Hause zu gehen.

Das Besondere am Konzept der Milchstraße ist, dass hier spielerisch gelernt wird. Unbekanntes und Ungewöhnliches erforschen, Figuren bauen, Material ertasten – es gibt sehr viele unterschiedliche Mitmachstationen. Auf diese Weise werden kreative, motorische, kognitive und soziale Komponenten sehr schön miteinander verknüpft,

zeigt sich Senatorin Kristina Vogt über das Projekt begeistert. Das neue Konzept der Milchstraße basiert auf Workshops mit jungen Menschen im Alter von 3 bis 8 Jahren sowie fundierten wissenschaftlichen Studien.

Vormittags ist die Milchstraße für Gruppen aus Kindergärten und Grundschulen reserviert, die von Universum-Mitarbeitenden betreut werden. Termine können telefonisch unter 04213346333 vereinbart werden. Dann können rund 90 Minuten lang entweder der gesamten Kinderbereich oder der Themenschwerpunkt „Farben und Formen“ erkundet werden.

Für Individualgäste ist die Milchstraße werktags ab 13 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen sowie in den Ferien ganztägig ohne Anmeldung zugänglich.