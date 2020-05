Alles wird gut! singt der Kinderchor

Aufgerufen dazu haben die Minimusiker: Eine Gruppe von Musikpädagoginnen, die schon seit über zehn Jahren Lieder speziell für Kindergärten und Grundschulen produzieren und in Form von Projekttagen zusammen mit den Kindern CDs einsingen und veröffentlichen. Mit ihren Mutmachliedern kommen Kinder von 1 bis 10 Jahren in Bewegung, entdecken ihre Stimme, lernen aufeinander zu achten und sind anschließend mindestens drei Zentimeter größer. Wetten?

Das Lied „Alles wird gut“ hat vielen Kindern schon vor Corona Trost gespendet und Mut gemacht. Mit einem extra umgedichteten Text wurde der Song an die aktuellen Sorgen angepasst und bringt den Kindern die so wichtige Botschaft, dass bald wirklich alles wieder gut wird. Gesungen haben ihn die Kinder zu Hause, und die Videos an die Minimusiker geschickt, die sie digital zu einem großen Chor zusammengesetzt haben.

Aufgepasst: Nach dem Facebook-Kinder-Chor rufen die Minimusiker jetzt zu einem neuen, ganz besonderen Chor auf: Viertklässler aller Grundschulen sollen ein ähnliches Video für ihre diesjährige Verabschiedungsfeier gestalten. Ziel ist, dass sie trotz Corona einen Trost für die ausfallenden Theater- und Gesangsaufführungen geboten bekommen und damit eine schöne Erinnerung an den Abschluss der Grundschulzeit haben. Informationen zur Anmeldung finden Eltern und Lehrkräfte bei den Minimusikern hier im Web.