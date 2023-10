Lichtschwerter, Campustouren und nachhaltige Desserts

× Erweitern © Universum Bremen MINT-Tag, Wissenskiosk Universum

Der landesweite Aktionstag am 15. November 2023 ermöglicht Schulkindern wieder das unterhaltsame Hineinschnuppern in naturwissenschaftliche und technische Berufe.

Hinter der Abkürzung MINT stecken die Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik mit vielfältigen Berufen und dicht dran am täglichen Leben. Ob Lebensmitteltechnikerin, Programmierer oder Pilotin – Interessierte ab der 5. Klasse können beim 5. MINT-Tag für Bremen und Bremerhaven die große Bandbreite der Möglichkeiten kennen lernen.

Live, in Farbe und ganz nah dran

× Erweitern © Zoo am Meer MINT-Tag, Fische im Zoo am Meer

An 15 verschiedenen Standorten werden zwischen 9 und 14 Uhr rund 80 Workshops, Exkursionen, Shows, Spiele und Vorträge angeboten, zu denen sich Lehrkräfte und Lernende im Klassenverband oder einzeln kostenlos anmelden können.

So locken beispielsweise im Wissenskiosk vom Universum Angebote wie ein Vortrag über Lichtschwerterbau oder Algenexperimente unter Leitung des Zentrums für Marine Tropenforschung. Auch die Europaschule, das Müllheizkraftwerk, die Uni und die Hochschule mit einem Flugsimulator-Test sind mit dabei. In Bremen-Nord bietet die Constructor University Einblicke in die eigene Schokoladenfabrik oder Campustouren mit Studierenden an, während die Schüler:innen in Bremerhaven im Zoo Fische unter die Lupe nehmen oder in der Hochschule erfahren, wie sich nachhaltige Desserts mit regionalen und saisonalen Zutaten zubereiten lassen.

Der kostenlose MINT-Tag findet am Mittwoch, 15. November 2023, zwischen 9 Uhr und 14 Uhr an verschiedenen Standorten in Bremen, Bremen-Nord und Bremerhaven statt. Alle Angebote und Anmeldungen auf minttag-bremen.de.