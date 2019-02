Mit Alexander Gerst ins Weltall

× Erweitern © WDR Weltraumspecial

Alexander Gerst macht, wovon viele Kinder träumen: Er fliegt mit einer Rakete ins Weltall. Und als Astronaut ist er auch ein bisschen zum Popstar geworden. Auf seinem letzten Raumflug hatte er dann auch prominente Unterstützung: Der Elefant und die Maus aus der „Sendung mit der Maus“ haben Gerst auf der Reise zur ISS begleitet und das beste daran: Alle, die auf der Erde bleiben müssen, können das Abenteuer im Fernsehen und per App mitverfolgen.

200 Tage waren die Maus und der Elefant mit dem berühmten Astronauten im Weltraum und haben sich angeguckt, wie er sich auf seine Weltraummission vorbereitet und dabei verschiedene Trainings absolviert. Dann fliegen alle zusammen zur Raumstation ISS. Wie es dort wohl aussieht? Wie kocht man sich in der Schwerelosigkeit einen Tee? Und wie sieht wohl die Erde von oben aus?

Das Weltraumspecial ist am 1. März um 6:55 Uhr bei KiKA zu sehen. Vorher gibt es vom 24. bis 28. Februar weitere Specials zu dem Thema in der Elefanten-App: In der Kinderdoku zeigt „Oskar, der Weltraumfan“ wie ein Klo im Weltraum funktioniert und führt seine selbst nachgebaute Weltraumstation und einen selbstgemachten Weltraumanzug vor. Dazu beantwortet Alexander Gerst Kinderfragen.