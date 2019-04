× Erweitern © Unsplash.com Mit Kindern Kultur entdecken

Einfache Heranführung schon für die Jüngsten

Um Kindern Kultur nahezubringen, gibt es viele verschiedene, altersgerechte Möglichkeiten, die Kinder aktiv und passiv an diese Themen heranführen. Sehr beliebt sind Kindertheater oder Familienmusicals wie „König der Löwen“. Aber auch ein Kasperle-Theater oder ein Zirkus mit Akrobaten und Clowns sind gute Möglichkeiten, die Kleinsten mit Kultur vertraut zu machen.

Vorteile der kulturellen Bildung und Betätigung

Gerade wenn Kinder in der Gruppe aktiv sind, können sie neben dem Erlernen von Wissen gleichzeitig ein Gemeinschaftsgefühl erleben, ihre Kreativität und ihre Talente fördern. Das neue Wissen eröffnet Horizonte, macht neugierig und hilft, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und sich zu integrieren. Außerdem haben sie dabei eine Menge Spaß und werden selbstbewusster.

Was können Eltern mit ihren Kindern unternehmen?

Sommerspaß, Kiekeberg

Was den Kindern und Eltern am meisten Spaß macht oder am besten umsetzbar ist, hängt nicht nur vom Angebot, sondern auch von den Interessen und vom Budget ab. Viele Möglichkeiten bieten Schulen oder Vereine, aber auch städtische Angebote kommen infrage. Neben Zirkusvorstellungen oder Bühnenaufführungen wie Theater, Kinderballett oder Konzerte fördert der Besuch historischer Orte wie Schlösser oder Burgen das Verständnis für Geschichte und ist in Kombination mit einer Führung spannend und unterhaltsam. Kindgerechte Ausstellungen, Führungen durch Museen oder ein Besuch im Planetarium vermitteln Wissen auf spielerische Art, und Erlebnisausstellungen wie Dinosaurierparks, Freilichtmuseen, Wikingerdörfer, Neandertaler- oder Technik-Museen wecken die Neugier. Zum Mitmachen fordern interaktive Angebote wie die Experimentierausstellung Phänomenta Bremerhaven auf und im Museumsdorf können sie mittelalterliche Schmiedekunst erleben oder beim historischen Brotbacken helfen. Bei einer Raumfahrtführung durch die Bremenhalle und das Modul der ISS kann man sehen, wie Astronauten im All schlafen, leben und arbeiten und schon für die Kleinsten sind Literaturprogramme wie Bilderbuchkino oder Übernachtungen in der Bücherei geeignet.

Kinderkulturprojekte

Eltern, die unsicher sind, welche Kulturprojekte für ihre Kinder geeignet sind, können sich auf den Internetseiten des Deutschen Kinderhilfswerks oder der Kinderland Stiftung sowie vielen weiteren Vereinen umschauen. Diese Vereine betreuen Projekte in denen Jugendliche und Kinder musikalisch aktiv werden, in einer Gruppe singen, spielen, malen, basteln oder kulturelle Orte ihrer Stadt kennen lernen.

Beim Weltspieltag 2019 wird am 28. Mai deutschlandweit auf Straßen, Marktplätzen und in Parks gespielt und Projekte wie „Mobile Aktion Ernährung und Bewegung“ informieren Kinder über gesunde Ernährung. Angebote wie „Gartenland in Kinderhand“ oder eine Kulturwoche zur Förderung der Talente werden ebenso angeboten wie die „Zukunftsakademie“ für Jugendliche oder frühkindliche Bildung in der Kita für Kinder ab dem ersten Lebensjahr.

Fazit

Eltern können alleine oder mit öffentlicher Unterstützung eine Vielzahl altersgerechter Varianten zur Förderung der Bildung ihrer Kinder in Anspruch nehmen. Und das Beste daran: Bei der gemeinsamen Variante werden sie selbst auch ihren Spaß haben.