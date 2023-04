Mitwirken im Betroffenenrat

× Erweitern © Canva Menschenmenge

Zur Aufarbeitung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind Betroffene zur Mitwirkung am Dialogprozess eingeladen.

Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Kerstin Claus, möchte gemeinsam mit dem Betroffenenrat institutionsübergreifende Standards für die Beteiligung von Betroffenen an Aufarbeitungsprozessen entwickeln. Dazu sollen neben Institutionen und Fachexpert:innen Betroffene an dem Aufarbeitungsprozess gleichberechtigt mitwirken, denn:

Die Einbeziehung von Betroffenenexpertise ist (...) Voraussetzung dafür, dass Aufarbeitung überhaupt gelingen kann.

Im Zentrum des Dialogprozesses stehen Fragen, was eine gelingende und echte Beteiligung Betroffener an Aufarbeitungsprozessen ausmacht, warum die Beteiligung ein Gewinn für die Institutionen ist und welche Kriterien und Standards nötig sind, damit diese Beteiligung erreicht und sichergestellt werden kann.

Prof. Dr. Barbara Kavemann von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs ergänzt: „Immer wieder erfahren wir, dass Betroffene sich manipuliert fühlen oder dass Institutionen ratlos sind, wie sie Aufarbeitung gemeinsam mit Betroffenen gestalten können. Wir freuen uns, dass der nun beginnende Dialogprozess Betroffenen ermöglicht, sich vielfältig einzubringen – wie es ihren Interessen entspricht, welche Erfahrungen sie zur Verfügung stellen können und wie es ihre Lebenssituation erlaubt.“

Betroffene können sich bis zum 14. Mai 2023 mit einem Bewerbungsbogen für die Mitwirkung an der Auftakt- und Abschlussveranstaltung und/oder an den Themenworkshops des Dialogprozesses bewerben.

Start des Dialogprozess ist am 6. Juni 2023 mit einer Auftaktveranstaltung in Berlin, in der der geplante Prozess wie auch die Ziele vorgestellt und diskutiert werden. In den darauffolgenden Monaten finden Themenworkshops zu einzelnen Elementen der Beteiligung Betroffener statt. Die Ergebnisse der Workshops werden dokumentiert und auf einer Abschlussveranstaltung in 2024 innerhalb des Plenums vorgestellt und abschließend diskutiert.

Ausführliche Informationen zum Dialogprozess und den Bewerbungsbogen gibt es hier: beauftragte-missbrauch.de

Weitere Informationen: beim Betroffenenrat, auf Dissens.de und bei der Aufarbeitungskommission.