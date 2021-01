Wir treffen uns im Museum!

× Erweitern Museen Böttcherstraße Schau mal, wie das klingt

Dem Lockdown ein Schnippchen schlagen können Familien und Freunde mit Video-Verabredungen. Noch besser, wenn Organisation und Unterhaltungsprogramm der digitalen Treffen von Profis übernommen werden! So bietet das Paula Modersohn-Becker Museum jetzt Live-Rundgänge durch seine Sonderausstellung an, bei denen Gruppen mit bis zu 25 Personen individuelle Termine buchen können. So wird Kunst endlich wieder zu einem gemeinsamen Erlebnis mit vielen Bekannten und Freundïnnen.

Die beliebtesten Themen bei den Familienführungen sind „Wer war Paula Modersohn-Becker?“, „Kinderbilder bei Paula Modersohn-Becker“ oder aktuell zur Sonderausstellung „Berührung früher und heute – Wie hat Corona unser Leben verändert?“ sowie „Berührung – von der Umarmung der Mutter bis hin zu tanzenden Paaren“. Die Inhalte der Familienführungen basieren immer auf individuellen Absprachen mit den Eltern, um so auch anschauliche Anknüpfungspunkte aus dem eigenen Alltag zu bieten.

Das Museumsteam empfiehlt die Führungen für Familien mit Kindern ab etwa 8 Jahren. Der 30-minütige Rundgang kostet pro Gruppe 70 Euro, je mehr Freundïnnen und Verwandte man zusammen trommelt (maximal 25 Personen), desto günstiger wird es also.

Interessierte vereinbaren unter info@museen-boettcherstrasse.de einen Termin, der Link zur Online-Führung wird den Teilnehmerïnnen vorab zugeschickt. Für die Teilnahme ist kein Zoom-Account notwendig, aber – falls auf Handy oder Tablet zugeschaut wird – muss die App vorinstalliert sein. Im Anschluss an den Live-Rundgang können Fragen gestellt und sich untereinander ausgetauscht werden.