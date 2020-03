Frühlingsforscher gesucht!

× Erweitern © Waldemar Zielinski/pixabay BUND Bremen, Singdrossel

Die Kontaktreduzierung ist keine Ausgangssperre: Kinder dürfen zusammen mit ihren Geschwistern und Eltern spazieren gehen und können dabei zu echten Naturbeobachtern werden!

© Martin Rode BUND Bremen, Rote Taubnessel

Auf dem Balkon, im eigenen Garten, vor der Haustür, beim Spaziergang im Park oder im Kleingarten, überall lassen sich jetzt besonders gut Tiere und Pflanzen entdecken und jeden Tag passiert etwas Neues: Ein neuer Singvogel ist aus dem Winterquartier zurück, Blumen beginnen zu blühen, die Bäume schlagen aus, Junge kommen zur Welt und vieles mehr. In der BUND-Serie „Natur erleben in Corona-Zeiten“ gibt es Tipps zum Beobachten geben. Wer Fragen zur Natur hat oder wissen möchte, welches Tier oder welche Pflanze beobachtet wurde oder einfach eigene Beobachtungen einreichen möchte, kann das per E-Mail an info@bund-bremen.net. Dazu gibt es Tipps fürs Naturerleben auf eigene Faust und in der neuen Online-Serie können aktuelle Naturereignisse miterlebt werden. Zur BUND-Serie Natur erleben in Corona-Zeiten.