Wohnzimmerlesungen für Kinder

× Erweitern Isabel Abedi © NDR Isabel Abedi, Autorinnen lesen für Kinder

Wie cool ist das denn?! Berühmte Autorïnnen lesen aus ihren Kinder- und Jugend-Büchern - und an jedem schulfreien Wochentag gibt's eine neue Folge!

Unter anderem Kirsten Boie, Cornelia Funke, Margit Auer, Isabel Abedi, Andreas Steinhöfel, Franziska Biermann und Antje von Stemm lesen in der schulfreien Zeit an jedem Wochentag eine Stunde lang aus ihren Büchern für Kinder im Alter ab 5 Jahren vor. In einer Fragerunde im Anschluss können Kinder mit ihnen direkt in Kontakt treten. NDR und SWR streamen die Lesestunden montags bis freitags immer um 16 Uhr live.

Los geht's am Montag, den 23. März mit Kirsten Boie („Ritter Trenk“, „Thabo, Detektiv und Gentlemen“ oder „Wir Kinder aus dem Möwenweg“ u.a.), am Dienstag folgt Isabel Abedi, Autorin der „Lola“-Reihe. Die Autorin, Illustratorin und Papieringenieurin Antje von Stemm wird „Basteln mit Bordmitteln“ zeigen und Franziska Biermann wird aus ihrem Buch „Jacky Marrone“ lesen sowie einen „Ruckzuck-Zeichenkurs“ anbieten. Mit dabei ist auch Nina Weger, Kinderbuchautorin aus Hannover, die für ihre lebendigen Lesungen bekannt ist und aus der Buchreihe „Saubande“ lesen wird.

Für die Woche ab 30. März haben bereits zugesagt: Autorin Cornelia Funke (u. a. „Tintenherz“, „Drachenreiter“, „Gespensterjäger“) und auch „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer hat weiterhin geöffnet: Die Autorin nimmt die Kinder mit in die Klasse von Miss Cornfield. Die Schülerinnen und Schüler dort werden von Mr. Morrison mit magischen Tieren versorgt – Tieren, die mit ihren Gefährten sprechen können. Schriftsteller Andreas Steinhöfel wird eine „Dirk und Ich“-Geschichte beisteuern - und es kommen immer mehr dazu.

Hier geht's direkt zum Stream: Viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen!