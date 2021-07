Hilfe bei Zeugniskummer

× Erweitern Foto: © DKSB / Susanne Tessa Müller Zeugnissorgen, Deutscher Kinderschutzbund

Vor dem Ferienanfang kommt die Notenvergabe. Und auch wenn im letzten Jahr wohl überraschend häufig die Frage "Wann können wir endlich wieder in die Schule?" aufkam, brachten der Lockdown und ständige Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht in Halbgruppen erschwerte Bedingungen für Schüler:innen und Eltern.

Ein anstrengendes Jahr

In diesem besonderen Schuljahr 2020/21 wurden nicht nur Englisch-Vokabeln und Mathe-Formeln gepaukt, es kamen auch „neue“ deutsche Begriffe wie Inzidenzwert, Wechselmodell, Distanzunterricht und Bundesnotbremse hinzu. Und zwar in Theorie und Praxis. Entsprechend anstrengend empfanden viele Schüler:innen, die sich mit ihren Sorgen an das Kinder- und Jugendtelefon der „Nummer gegen Kummer“ wandten, ihre Situation im Homeschooling oder die Maskenpflicht in der Schule. Wie sich das digitale Lernen auf die Zensuren auswirkt, wird sich nun erstmals zeigen. Das kann die Vorfreude auf einen unbeschwerten Sommer trüben oder sogar zu Konflikten in den Familien führen.

Eltern sind herausgefordert

Die Mitarbeitenden der „Nummer gegen Kummer“ haben ein offenes Ohr für alle Kinder, Jugendlichen und Eltern – auch bei Zeugnissorgen. Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen verdienen Zuspruch für die Bewältigung der außergewöhnlichen Situation, auch für viele Eltern war es ein herausforderndes Schuljahr: Viele Mütter und Väter sprachen am Elterntelefon der „Nummer gegen Kummer“ von Überforderung und Erschöpfungszuständen in Folge von Doppelbelastungen. Dazu kommen Ängste, dass ihre Kinder in ihren Leistungen nun nicht mehr mithalten können, weil sich das Homeschooling oft schwer umsetzen ließ.

Das Elterntelefon ist unter 0800 111 0 550 erreichbar:

Mo, Mi & Fr 9 - 17 Uhr, Di & Do 9 - 19 Uhr

Kinder und Jugendliche rufen 116 111 an:

Mo - Sa von 14 - 20 Uhr

Die Online-Beratung ist hier erreichbar:

Nummer gegen Kummer im Internet

Alle Beratungsangebote sind anonym und kostenlos. Die speziell für ihre Aufgaben ausgebildeten Beraterinnen und Berater hören zu und überlegen gemeinsam mit den Kindern, Jugendlichen und Eltern, welche Lösungswege es geben kann.