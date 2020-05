Oper Sydney für Familien

× Erweitern © Sydney Opera House Peter und der Wolf

Richtig angewendet, eröffnet das digitale Leben fantastische Welten. So können wir jetzt ohne teure Flugtickets und Opernkarten jeden Tag überragende Aufführungen - auch speziell für Kinder - aus dem weltberühmten Sydney Opera House erleben.

Stücke wie "Das Mädchen, das vergaß schlecht zu singen" oder "Der Wolf und Peter" mit einem Breakdance tanzenden Wolf und einer Ente, die Judo kann, leben vor allem von der Musik und den Bildern, so dass auch Kinder, die kein Englisch können, von den aufwendig produzierten Inszenierungen gefesselt werden. Und größere Kinder können den Opern-Besuch gleich mit dem Englisch-Unterricht verbinden und bei ihren Lehrkräften punkten. Kleine Magier lassen sich von den Zaubertricks in "The Great Illusionist" verzaubern und Bücherfans genießen das Autorengespräch mit Komiker David Walliams, der Ausschnitte aus seinem Kinderbuch "Billionäre Boy" vorliest: Daneben sieht jeder Hörtverständnistest im Englischunterricht alt aus.

Wir empfehlen: Macht es euch mit der ganzen Familie auf dem Sofa gemütlich, knistert nicht zu laut mit den Chips und genießt die Weltklasse-Aufführungen, die man sonst wohl kaum zu sehen bekäme.

Auf der Internetseite der Oper Sydney wird jeden Dienstag das Programm für die nächste Woche veröffentlicht, schon gesendete Beiträge können nachgeschaut werden.