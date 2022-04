× Erweitern © StockAdobe.com Ostereiersuche mal anders

Für kleinere Kinder ist die Ostereiersuche das Highlight der Feiertage. Mit einem kleinen Quiz kommt Abwechslung ins Spiel und es bleibt auch für die Großen spannend. Da können alle Familienmitglieder mitmachen und entdecken, was neben den süßen Häschen und vielen bunten Eiern zum Osterfest auch noch dazu gehört.

So geht’s:

Aus Papier oder Pappe mithilfe einer Schablone Eierformen ausschneiden, eine Seite bunt anmalen und auf der Rückseite je eine der folgenden (oder eigenen) Fragen aufschreiben. Die Ostereier einfach in der Wohnung oder im Garten verstecken, an Zweigen aufhängen oder ins Fenster kleben.

Wer weiß es?

Was wird an Ostern gefeiert?

Antwort: Ostern ist ein religiöses Fest, an dem Christen auf der ganzen Welt die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, feiern. An Karfreitag wurde Jesus an das Kreuz genagelt und drei Tage danach ist er auferstanden.

Was geschah an Gründonnerstag?

Antwort: Der Überlieferung nach fand an Gründonnerstag das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern statt.

Warum suchen wir an Ostern Eier?

Antwort: In früherer Zeit gab es ein heidnisches Fest, das Ostara-Fest, an dem sich die Menschen bunt verzierte Eier schenkten. Es ist anzunehmen, dass dieser Brauch später von Bischöfen verboten wurde. Da sich die Menschen aber weiterhin beschenken wollte, wurden die Eier von nun an versteckt und gesucht.

Welche Bedeutung hat der Osterhase?

Antwort: Der Überlieferung nach steht der Hase sowohl für Fruchtbarkeit, aber ist gleichzeitig auch ein Zeichen für Leben und Wiedergeburt, weshalb er als Figur gut zum Osterfest passt.

Warum färben wir unsere Ostereier?

Antwort: Früher war es während der Fastenzeit verboten, Fleisch und Eier zu essen. Da aber Hühner trotzdem weiter Eier legten, entschloss man sich dazu, diese zu kochen und so haltbarer zu machen. Damit man sie von den frischen Eiern unterscheiden konnte, wurden sie bunt eingefärbt.

So wird gespielt

Finden eure Kids ein Ei, lest die Frage vor und überlegt gemeinsam die Lösung. Wer die Antwort weiß oder mit etwas Hilfe errät, darf das Ei behalten. Am Ende können alle Eier zu einem Mobile oder in den Osterstrauch gehängt werden.