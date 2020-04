Booky's Bookshop: Lesetipps für Kinder

× Erweitern Martin Mader Otto & Sohn

Die Kontaktsperre in der Corona-Zeit bringt viele Einschränkungen mit sich. Für viele Menschen eröffnet sie aber auch neue Möglichkeiten. So auch für Martin Mader, Inhaber der Buchhandlung Otto & Sohn. Der 60-jährige Buchhändler hat sich notgedrungen mit E-Books und sozialen Netzwerken vertraut gemacht und berichtet in seinen "Corona-Chroniken" jeden Tag per Video über Youtube und postet fleißig bei Facebook.

Außerdem gibt Mader außergewöhnliche Leseempfehlungen wie "Das Evangelium der Aale" für Erwachsene, aber auch kurze Geschichten, die der Laienschauspieler vom Statt-Theater Vegesack mit Handpuppen vorträgt. Allesamt eher unprofessionell, aber dafür umso sympathischer und vor allem ehrlich und authentisch. Für Erwachsene gibt es die Reihe "Doktor Yes rettet die Welt", Kinder dürfen sich über Lesetipps in "Booky's Bookshop" freuen. Ganze Geschichten darf er leider nicht vorlesen, da die Rechte bei den Verlagen liegen, aber mit den Tipps und dem Online-Shop der Buchhandlung, kann man sich die Bücher nach Hause holen und selber lesen oder von den Eltern vorlesen lassen.

Und weil Martin Mader und sein Team derzeit sehr viel Arbeit in das digitale Angebot investieren, will die Buchhandlung Otto und Sohn auch nach der Corona-Krise weiter auch online präsent bleiben.

Zum Online-Shop und zum Youtube-Kanal von Otto & Sohn.