Geschenke, die viele glücklich machen

© Aurelie Marrier d'Unienville/Oxfam

Ostern steht vor der Tür, bald ist Muttertag und bestimmt hat auch ein Freund oder eine Freundin demnächst Geburtstag. Fröhliches Beisammensein und Geschenke überreichen fällt erstmal aus. Wer gerade jetzt jemandem eine Freude machen möchte, schenkt digital: Die Spenden-Geschenke von OxfamUnverpackt lassen sich online verschicken – und unterstützen Menschen in Armut.

„Meine Mutter lebt in Nordrhein-Westfalen, mein Vater in der Schweiz und eine gute Freundin an der Ostsee.“ Wem es ähnlich geht, der macht sich Gedanken, wie man seine Liebsten auf Distanz beschenken kann – zu Ostern, zum Muttertag oder zum Geburtstag zum Beispiel.

Die Nothilfe- und Entwicklunsorganisation Oxfam Unverpackt hat gute Ideen dafür, mit denen man nicht nur Freunden und Verwandten eine Freude macht: Mit sinnvollen Spenden-Geschenkgutscheinen, die als E-Card oder PDF versendet werden, tut man gleichzeitig weltweit Menschen etwas Gutes.

Unter den über 60 Gutschein-Ideen finden sich zum Beispiel Küken, die zu Ostern passen, ein Storch zum Muttertag oder Glücksferkel zum Geburtstag. Die Geschenke stehen symbolisch für Dinge, die die Arbeit Oxfams in Krisen- und Kriegsgebieten, nach Katastrophen, aber auch im Falle einer Pandemie untertsützen. Als Spenden kommen sie dort zum Einsatz, wo sie am dringendsten benötigt werden.

So kann man für 18 Euro vier Küken spenden, die ausgewachsen fleißig Eier legen und den Anfang einer Hühnerzucht bilden, die langfristig für den Lebensunterhalt sorgen kann. Gespendet werden sie Familien in Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, in dem acht von zehn Menschen in Armut leben.

Der Storch-Gutschein steht für Mutterschutz und kann Leben schenken: Für 25 Euro kann er eine gesunde Geburt in armen Ländern sichern: Zum Beispiel die eines Babys im nordpakistanischen Mansehra, wo Oxfams Partnerorganisation Saibaan Geburtshelferinnen ausbildet und sich für bessere hygienische Bedingungen in den oft abgelegenen Bergdörfern einsetzt.

Ein Glücksschwein bekommt man für 26 Euro oder gleich eine ganze Saubande für 78 Euro: Eine Sau oder mehrere Schweine können den Grundstein für eine Existenz jenseits von Armut legen. So wie in Burundi, wo jungen, ehemaligen Rebellen die Einnahmen aus OxfamUnverpackt-Geschenken zugute kommen. Oxfam unterstützt sie dabei, sich in die Gesellschaft einzugliedern und mit einer Schweinezucht eine Lebensgrundlage zu schaffen. Und auch der Mist der Schweine macht Kleinvieh: Als Dünger sorgt er für bessere Erträge und höhere Einnahmen.

