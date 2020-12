Praktische Tipps für Patchworkfamilien

× Erweitern Ratgeber Patchworkfamilie Verbraucherzentrale

Die Variationen sind so vielfältig, wie ihre Mitglieder: Stiefvaterfamilien, Stiefmutterfamilien, Familien mit gemeinsamen Kindern und Stiefkindern, solche, in denen die Kinder dauerhaft leben und solche, bei denen die Kinder nur zeitweise zu Besuch sind. Aber egal, welche Konstellation: Gemeinsam ist ihnen allen, dass das neue Familienglück auch Konflikte mitbringt – nicht nur Geschwisterstreit, sondern besonders auch in rechtlichen Fragen.

Laut Statistischem Bundesamt wird gut ein Drittel aller Ehen in Deutschland geschieden. Das Konzept „Vater, Mutter, Kind“ ist längst nicht mehr in der Mehrheit und eheähnliche Lebensgemeinschaften sind ganz normal. Vom Gesetz werden sie aber oft benachteiligt. Viele Vergünstigungen, die Kernfamilien mit gesetzlich verheirateten Eltern zustehen, gelten nach wie vor nicht für eine „Patchworkfamilie“.

In einem neuen Ratgeber von der Verbraucherzentrale klären Experten über die Rechte von Patchworkfamilien auf und geben Tipps, wann sie Geld vom Staat erhalten und wie sie selbst gut haushalten können. Denn auch die Finanzen stellen eine besondere Herausforderung in Patchworkfamilien dar: Wer zahlt die Jugendfreizeit des Sohnes aus erster Ehe? Sollen die laufenden Kosten geteilt werden, obwohl er zwei Kinder in die neue Beziehung brachte und sie nur eines? Das Buch erklärt leicht verständlich wirtschaftliches Wissen, bietet praktische Tipps für den Alltag, liefert Checklisten und Entscheidungshilfen. Es will Partner in neuen Lebensformen ermutigen, über Geld zu sprechen sowie finanzielle und rechtliche Angelegenheiten gemeinsam zu regeln. Denn schon ein fehlendes Testament kann zur bösen Überraschung führen: Kommt die gesetzliche Erbfolge zum Zug, können nur leibliche und adoptierte Kinder das Erbe oder den Pflichtteil beanspruchen.

Der Ratgeber „Patchworkfamilie – Meins. Deins. Unser. So regeln Sie Geld- und Rechtsfragen“ hat 192 Seiten und kostet 16,58 Euro, als EBook 11,99 Euro (Preis gültig bis 31. Dezember 2020). Im Online-Shop oder unter 0211 / 38 09-555 sowie in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich.